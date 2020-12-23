عمل عجينة العشر دقائق للمعجنات في المنزل، تعتبر عجينة ال 10 دقائق يتم تجهيزها بشكل صحيح حتى تتمكني من تجهيز المعجنات المتنوعة والمختلفة في المنزل وحشوها بجميع أنواع الجبن أو اللحوم أو الشوكولاتة أو التمر، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على طريقة عمل عجينة العشر دقائق للمعجنات مكونات وخطوات صحيحة وتجهيزها بطريقة مميزة.

عمل عجينة العشر دقائق للمعجنات

المكونات، كوب ونصف من الحليب ونصف كوب من الزيت النباتي وملعقتين من اللبن الزبادي وملعقتين من الخل وملعقة من الملح وملعقتين من السكر وملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

خطوات عمل عجينة العشر دقائق

في الخطوة الأولى التي ينبغي عليك تنفيذها حتى تتمكني من عمل عجينة العشر دقائق للمعجنات هي تجهيز وعاء وأضافة في جميع السوائل مع بعضها بدون إضافة الملح وتقلب المكونات مع بعضها ثم وضع الطحين، ثم بعد ذلك قلبي المكونات مع بعضها عن طريق استخدام العجانة الكهربائية أو يمكن العجن باليد وضيفي عليها كوب ونصف من الحليب وكوبين من الماء ونصف كوب من الزيت بعد ذلك اخلطي المكونات مع بعضها جيداً حتى تتجانس.

بعد ذلك يتم وضع البيكنج بودر والزبادي والخميرة والسكر معه وتقلب المكونات مع بعضها حتى تصبح متجانسة مع بعضها ثم ضيفي أربع أكواب من الطحين مع التقليب حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها وتركها لمدة عشر دقائق على الأقل حتى تتخمر، وقومي بتغطيتها بقطع من النايلون بعد ذلك نقوم بوضع الملح وقلبي المكونات وأضيفي باقي الطحين مع الاستمرار في عملية التقليب بعد ذلك يتم حفظ العجينة في الثلاجة أو يمكن البدء في استخدامها في تجهيز المعجنات أو الفطائر أو الكرواسون.

يجب أن تتركي العجينة تتخمر الوقت المحدد حتى تصبح حتى وينبغي استخدام الماء الفاتر وليس الماء الساخن حتى تساعد في عملية تخمير العجينة بشكل أفضل.

ينبغي أن يكون الماء والحليب أو البيض دافئ ويكون بحرارة الغرفة حتى لا يتسبب في التأثير على نجاح العجين وينبغي التأكد من تخطيط العجين بشكل جيد حتى لا تجف.

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