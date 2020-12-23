بسكوت العشر دقائق بمكونات في كل بيت سهل وسريع

طريقة عمل بسكوت العشر دقائق أصبح بسكوت العشر دقائق وجبة أساسية في كل البيوت، حيث يفضل تناوله الكثير من الأشخاص وخصوصًا الأطفال، كما أنه يمكن تحضيره خلال وقت قصير ولا يحتاج لوقت طويل لتحضيره، فهو يتميز بطعم لذيذ وشهي جدا، ويمكن تقديمه للضيوف أيضًا إلى جانب الشاي، ومن خلال هذا المقال سنعرض لكم طريقة عمل بسكوت العشر دقائق بطريقة سهلة وسريعة.

طريقة عمل بسكوت العشر دقائق المكونات:-

كوبين من الدقيق.

كوب إلا ربع من السكر الناعم.

بيضتان.

كوب إلا ربع من الزيت.

كوب إلا ربع من الزبدة.

نصف ملعقة كبيرة من بكينج البودر.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع البيض والسكر والفانيليا ونخلطهم معًا بشكل جيد.

ثم نقوم بإضافة الزبدة والزيت ونخلطهم مرة أخرى.

ثم نحضر وعاء عميق ونضع به الدقيق، ثم نضيف البيكنج بودر.

ثم نقوم بتشكيل العجينة باستخدام القطاعات الخاصة بالبسكوت.

ثم نضع البسكوت داخل الصينية ونترك مسافة بين كل قطعة بسكوت والأخرى.

ثم ندخل الصينية إلى فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة متوسطة، وعندما يأخذ لون أحمر من الأسفل، نشعل الشواية حتى يصبح لونه ذهبي من الأعلى.

بسكوت العشر دقائق للشيف هالة فهمي:-

المكونات:-

225 جرام من الدقيق.

125 ملجم من الزيت.

100 جم من السكر.

بيضة واحدة.

5 جرامات من البيكنج بودر.

5 ملجم من الفانيليا.

طريقة التحضير:-

حضري وعاء وضعي به السكر والبيض والزيت والفانيليا واخلطيهم معًا جيدًا باستخدام المضرب الكهربي حوالي ثلاث دقائق إلى أن يذوب السكر.

ثم قومي بإضافة الدقيق مع البيكنج بودر واخلطي جيدًا حتى تحصلين على عجينة لا تلتصق باليد.

ثم قومي بإشعال الفرن على حرارة 180 درجة، وقومي بتشكيل العجينة على هيئة كرات بحجم صغير ورصيها داخل صينية فرن.

ثم ادخلي الصينية داخل الفرن لمدة لا تقل عن ثلث ساعة، أو حتى تحصلين على بسكوت لونه ذهبي