كنز رباني ينبت الفراغات ويكثف الشعر وينمو بغزارة ولن يتوقف شعرك عن النمو

كنز رباني ينبت الفراغات ويكثف الشعر وينمو بغزارة من أكثر المشاكل الشائعة بين السيدات والرجال هي مشكلة الصلع وتساقط الشعر بكثرة ويكون الأمر مزعجا ومقلق للجميع يمكن أن تكون الأسباب وراثية أو مشكلة جسدية، لذلك يجب الذهاب إلى طبيب أو اتباع الواصفات وفيما يلي سوف نعرض لكم أفضل الوصفات الطبيعية للتخلص من تساقط الشعر وانبات الفراغات.

حيث أن خل التفاح له دور فعال في تنظيف فروة الشعر وعدم تساقطه، كل ما عليك هو خلط معلقتين من خل التفاح ولتر ماء دافئ وقومي بشطف شعرك بهذا المحلول ويترك علي الشعر لمدة نصف ساعة، ثم قومي بغسل الشعر بالماء والشامبو ويجب تكرار الوصفة مرة كل أسبوع .

قومي بخلط ملعقة من بذور الحلبة المطحونه واضافة القليل من الماء وزيت الزيتون حتي تصبح مثل العجينة، قومي بفردها جيداً على الشعر من الجذور وحتي الاطراف، وتترك لمدة نصف ساعة علي الشعر ثم يغسل الشعر بالماء والشامبو، ويجب تكرار الوصفة مرة كل أسبوع علي الاقل للحصول علي أفضل نتيجة.

في وعاء قومي بخلط نصف كوب من حليب جوز الهند مع القليل من الليمون والقليل من الزيوت الطبيعية مثل زيت اللافندر ،ويتم مزج الخليط معا جيدا ويوضع كل ليلة علي الشعر ويشطف في الصباح بالماء الفاتر، سو فتلاحظين نتيجة مميزة للشعر وتعمل علي الترطيب وتقليل التساقط مع الوقت.

وبذلك نكون قد عرضنا أهم الوصفات التي تساعدك في التخلص من تساقط الشعر ونموه مرة أخرى والحصول على شعر كثيف، إذا كنت تعانين من تساقط الشعر يجب تجربة الوصفات السابقة والتي تكون آمنه وليس لها مضاعفات على الشعر ويمكن أيضاً استشارة الطبيب لمساعدتك إذا استمر الشعر في السقوط.