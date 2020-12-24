صبغ الشعر بالبيت بسهوله – 10 خطوات سهلة وبنتائج مضمونة ومذهلة

صبغ الشعر بالبيت بسهوله عندما تفكر المرأة في تغيير مظهرها الخارجي، أو ما يجول بخاطرها هو تغيير لون شعرها، ويعتبر صبغ الشعر في البيت من الأمور السهلة، ولكن هناك عدد من الخطوات يجب إتباعها عند صبغ الشعر حتى نحصل على نتيجة مرضية وناجحة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أهم هذه الخطوات.

صبغ الشعر بالبيت بسهوله معرفة لون الشعر الحقيقي:-

يتم معرفة لون الشعر من خلال الوقوف في الشمس والتعرف على لونه، فربما يكون الشعر أسود ولكن يميل إلى الأحمر أو أو أسود مائل للبني أو نحاسي مائل للأحمر.

تحديد اللون الأصلي للبشرة:-

وذلك من خلال ارتداء عقدين أحدهما فضي والآخر ذهبي، وتحديد أي منهم يليق أكثر على لون البشرة، إذا وجدت اللون الفضي مناسب، فيعني ذلك أن البشرة بيضاء، أما إذا وجدت اللون الذهبي مناسب أكثر من الفضي فهذا يعني أن البشرة سمراء.

تحديد اللون المراد صبغه:-

اختيار لون يتناسب مع لون البشرة قبل صبغ الشعر ، فالبشرة البيضاء يليق معها الألوان الفاتحة، أما السمراء يليق معها الألوان الداكنة، أما الحنطية يليق معها كل الألوان.

تحضير للصبغة:-

وذلك من خلال علاج وترطيب الشعر قبل تطبيق الصبغة بأسبوع، بالإضافة إلى الامتناع عن غسل الشعر قبل تطبيق الصبغة بيومين، مما يساعد على تعزيز لون الصبغة.

تجهيز أدوات الصبغة:-

تتمثل هذه الأدوات في (عبوات صبغة الشعر على حسب طوله وكثافته، وعاء بلاستيكي، فرشاة الصبغة).

تحضير عدة أدوات إضافية:-

يجب تحضير عدد من الأدوات مثل (فوطة قديمة، فازلين، ملقط أو اثنين للشعر، قفازات).

خطوات صبغ الشعر:-

حيث يجب إتباع عدد من الخطوات كالآتي:

إتباع الإرشادات المكتوبة على عبوة الصبغة.

تجزئة الشعر لأربع أجزاء وتثبيتها باستخدام ملاقط الشعر.

وضع الفازلين على الجبهة والرقبة واستخدام القفازات.

توزيع الصبغة على أجزاء الشعر الأربعة باستخدام الفرشاة.

انتظار نتيجة الصبغة:-

يجب حساب الوقت بمجرد الانتهاء من وضع الصبغة على الشعر، وتختلف المدة اللازمة للصبغة على حسب الدرجة المرغوب فيها.

غسل الشعر:-

بعد انتهاء المدة المحددة للصبغة، يتم غسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر بدون استخدام شامبو، ثم يتم غسله بالماء البارد والشامبو بعد مرور ثلاث ساعات.

الحفاظ على الشعر:-

يجب العناية بالشعر حتى لا يتلاشى لون الصبغة بمرور الوقت، وذلك من خلال استخدام شامبو للشعر المصبوغ.

تطبيق بعض الماسكات الخاصة بترطيب الشعر وتغذيته.