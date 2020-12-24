طريقة مسقعه الباذنجان السورية أحلي مسقعة بالخطوات

طريقة مسقعه البذنجان السورية مسقعه الباذنجان السورية تعتبر من أطيب الأكلات المشهورة في المطبخ السوري، والتي يحبها الكثير من الناس، وذلك لأنها تعتبر من الأكلات الشعبية الشهيرة، والتي لا تحتاج إلي جهد فهي من مكونات بسيطة متواجدة بكل منزل ويعد المكون الاساسي في المسقعة هو الباذنجان، ويمكن تقديمها باللحمه المفرومة المعصجة أو بدون لحوم فهي في كلا الحالات طعمها مميز ورائع وتعتبر وجبه غذاء شهيه تابعي معنا طريقه عمل المسقعه السورى بالخطوات وبأقل اك لفة.

احضري كميه من الباذنجان

بصل مفروم

طماطم مبشورة

فلفل ألوان

فصوص توم مفرومه فرما ناعما.

من نصف كوب إلى كوب ماء

فلفل حامي حسب الرغبة.

مرقة دجاج حسب الرغبة.

صلصة طماطم معلقه كبيرة.

معلقين خل تفاح .

التوابل نصف معلقه صغيره من الكمون، الفلفل الأسود والملح حسب الرغبة.

نقلي مكعبات الباذنجان في زيت غزير تم تسخينه مسبقا.

قومي بتصفية الباذنجان، وضعيه على جنب.

ضعي كميه من الزيت في مقلاه أخرى، ضعي البصل والثوم حتى يذبل قليلا.

اضيفي الطماطم المفروم واتركيها حتى تنضج، لمده ربع ساعة تقريباً.

اضيفي الان معلقة الصلصة والتوابل.

ثم قومي بوضع الفلفل الألوان البارد.

اضيفي الباذنجان وامزجيهم جيدا، اضيفي الماء أو المرقة والخل، اتركيها لمده ربع ساعة على نار متوسطة.

يمكن تزينها بالبقدونس إذا رغبتي في ذلك.

قدميها مع العيش الشامي أو الخبز الأبيض.

تعتبر من الوجبات اللذيذة والمغذية فتحتوي على الحديد الموجود في الباذنجان والفلفل، ومضادات الأكسدة من التوم والبصل مضادات للالتهاب.

وفي النهاية نتمنى أن نكون قد استطعنا أن نشرح لكم طريقة عمل مسقعه الباذنجان السورية بالخطوات السهلة والبسيطة وبأق تكلفة ووجبه غذاء رائعه.