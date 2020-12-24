كريم الكولاجين الطبيعي أقوي كريم طبيعي لشد البشرة والتخلص من التجاعيد

كريم الكولاجين الطبيعي أقوي كريم طبيعي لشد البشرة تجاعيد البشرة من أكثر المشاكل التي تعاني منها النساء بشدة مع تقدم العمر والدخول في سن الاربعين والخمسين، وتسبب تجاعيد الوجه وتعطي منظر غير لائق للبشرة، وترهل جلد البشرة وهذا بسبب الانخفاض الطبيعي في نسبة الكولاجين في الجلد، ويتناقص إنتاج الكولاجين مع مرور السنين ومع تقدم العمر، ولكن هناك عدد من المنتجات الطبيعية التي يمكن أن تحل محل الجلد بالكولاجين مثل لبان الدكر لشد البشرة فيوجد الكثير من الوصفات الطبيعية التي تحتوي علي لبان الدكر تعمل علي شد البشرة والتخلص من التجاعيد نهائيا لانه يحتوي علي الكولاجين الطبيعي التي يفيد البشرة. فوائد كريم لبان الدكر للبشرة فوائد لبان الدكر مطهر ممتاز لأعضاء الجسم الداخلية.

يستخدم لبان الدكر لتخسيس الكرش والجسم .

. يقوي جهاز المناعة، ويضاعف قدرة الجسم على مقاومة الأمراض، والجراثيم والفيروسات.

يقوم بتخفيف ومعالجة الإصابات بالجسم.

مهدئ طبيعي قوي وفعال ومسكن للآلام.

يخلصك من الأرق

محسن قوي للقدرات العقلية.

يعمل علي تنشيط القلب ويحسن وظائفه.

علاج وحماية من الاصابة بالفشل الكلوي.

ينظف الفم من البكتيريا والجراثيم، ويحمي الأسنان من التسوس بالإضافة إلى تقوية اللثة.

يحارب التعب والارهاق. تحضير كريم لبان الدكر لشد البشرة كوب ماء مغلي.

كومة من لبان الدكر.

مرطب 250 مل (أذا كنت تفضل). طريقة التحضير والاستعمال نضع في وعاء لبان الدكر، ونضيف إليها الماء المغلي، ثم نغطيها ونتركها جانباً لمدة ثلاثة أيام.

أضيفي الماء المصفى إلى المرطب واخلطي جيدًا حتى تحصلي على مزيج ناعم ومتجانس.

قومي بوضعه علي المنطقة اللينة من جسمك، واحرصي على التدليك لمدة 5 دقائق على الأقل، لتنشيط الدورة الدموية في المنطقة، والحصول على الكفاءة العالية لهذا الكريم حتى لو كانت رائحة الكريم قوية، لأنه سيختفي تمامًا بعد بضع دقائق.

سيؤدي الاستمرار في استخدام كريم لبان الدكر كل يوم للحصول علي أفضل نتيجة سريعة، والتي ستلاحظها خلال شهر.

كل يوم للحصول علي أفضل نتيجة سريعة، والتي ستلاحظها خلال شهر. وفي نهاية هذا المقال قدمنا لكم أبرز النقاط عن كريم لبان الدكر الفعال والرائع لشد البشرة ويعتبر كولاجين طبيعي بمكونات طبيعية.

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