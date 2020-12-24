تخلصي من الشعر الأبيض بدون صبغة في خمس دقائق فقط

تعاني الكثير من السيدات من وجود الشعر الأبيض وتحاول التخلص منه بشتى الطرق ومن اهم هذه الطرق استخدام الحنة واستخدام الصبغة التي اصبح لها اكثر من نوع ولكن ما هي ألا أيام قليله ويبدأ الشيب أو الشعر الأبيض في الظهور مرة اخرى ولكن اليوم نأتي لكي عزيزتي بوصفة جديدة تغنيكي عن تجربة الصبغات فقط تابعي السطور القادمة. التخلص من الشعر الأبيض : التخلص من الشعر الأبيض : المكونات : التمر

الحليب

زيت السمسم أو زيت الزيتون طريقة التحضير : نقوم بهرس التمر جيدا ونـأخذ اربع ملاعق منه إذا كان الشعر طويل

ثم نقوم بإضافة اربع ملاعق من زيت الزيتون أو زيت السمسم حسب المتوفر لديكي

ثم نقوم بإضافة كوبين من اللبن السائل ونقوم بالتقليب جيدا حتى تتجانس المحتويات معا ونحصل على قوام متجانس ولكن لاحظي يجب أن يكون القوام كريمي وناعم.

ثم نقوم بتوزيع الخلطة على فروة الرأس ونقوم بتركها لمدة ساعتين على الأقل وكلما تركناها اكثر كلما كان افضل ثم نقوم بغسل الرأس بالماء الفاتر والشامبو والبلسم ونقوم بتكرار هذه العملية مرة كل أسبوع حتى نحصل على النتيجة المرجوة وهذه الوصفة تعطي نتيجة ممتازة للذين يعانون من الشيب المبكر . ويتميز التمر أن له قدرة هائلة على أخفاء الشعر الأبيض ومنع تساقط الشعر وتنظيف فروة الرأس من القشرة كما انه يتميز ان له فوائد تجميلية كثيرة حيث انه يحتوي على فيتامينات ومعادن غير موجودة في أي طعام اخر ومن اهم هذه الفيتامينات فيتامين أ،ب، وننصح باستخدام هذه الوصفة للرجال والسيدات الذين يعانون من مشاكل الشيب أو الشعر الأبيض .

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