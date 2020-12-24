طريقة عمل كيكة الهوهوز

تعتبر كيكة الهوهوز من الحلويات التي يفضلها الأطفال والكبار أيضا ولأنها لا تحتاج الكثير من المكونات ويمكن تحضيرها في المنزل بسهولة وبوقت اقل بكثير نقدمها اليوم من خلال السطور القادمة.

4 بيض

كوب سكر

3 ملاعق كاكو بودر

2 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

كوب دقيق

ربع ملعقة صغيرة ملح

3 ملاعق زبدة

كوب ونصف من كريمة الخفق أو الكريم شانتيه

نصف كوب سكر بودرة

ملعقة صغيرة فانيليا

جبن كريمي

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 350 درجة مئوية

ثم نقوم بضرب السكر والبيض والكاكاو بمضرب البيض ويوضع أثناء الخفق في وعاء به ماء مغلي على النار ثم نقوم بوضع الفانيليا عليه والزبدة ونستمر في الخفق

ثم نقوم بوضع الدقيق والملح تدريجيا على الخليط ونقوم بالتقليب الجيد حتى تمتزج جميع المكونات معا جيدا

ثم نقوم بوضع الخليط في صينية مناسبة له ونضعها في الفرن لمدة عشر دقائق تقريبا ثم نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد تماما.

نقوم بخفق الجبن الكريمي مع السكر جيدا بالمضرب الكهربائي حتى نحصل على خليط متجانس ثم نقوم بإضافة الكريم شانتيه ونستمر في الخفق ثم نضيف الفانيليا ونستمر في الخفق الجيد حتى نحصل على خليط متجانس وسميك.

وبعد أن تكون الكيكة تكون بردت تماما نقوم بتقسم الكيكة إلي عشر أجزاء ثم نقوم بسكب الكريمة على الكيك ونضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة

مقادير كيكة الهوهوز :مقادير حشو كيكة الهوهوزطريقة تحضير كيكة الهوهوزتحضير حشوة كيكة الهوهوز :

بعد التأكد من أن كيكة الهوهوز قد بردت تمامًا، قومى بتقسيم الخليط إلى 10 أجزاء، وقومى بسكب الكريمة على الكيك، وضعيها فى الثلاجة لمدة 20 دقيقة.