طريقة عمل الديك الرومي الروستو لاحتفالات رأس السنة والأعياد

طريقة عمل الديك الرومي الروستو، بأشهى الطرق خاصة مع اقتراب احتفالات رأس السنة، وأعياد الكريسماس، فهي من أكثر الولائم التي تتميز بها الموائد، حيث تعد من الطقوس الرئيسية للاحتفالات، وتسعى كل ربة منزل في تحضيرها على أكمل وجه وبألذ وأطيب مذاق، لذا سنقدم لك أفضل طريقة تحضير للديك الرومي مع الأرز بالخلطة، لكي تفخري بمائدتك في تلك المناسبة السعيدة.

استمتعي باستقبال العام الجديد بمائدة مزينة، بأشهى وجبة مميزة تناسب أجواء الاحتفالات الشتوية، وسط الأهل والأصدقاء، بطريقة تحضير مميزة وسهله، وبإمكانك الاطلاع على طريقة عمل خبز الزيتون الفرنسي بالمنزل، وتقديمها مع وجبة الديك الرومي الروستو الشهية.

مكونات الأرز بالخلطة كالتالي:

4 كوب من الأرز البسمتي، يكون منقوع مسبقًا بنصف ساعة، ومصفى جيدًا.

8 كوب من الشوربة الساخنة الثقيلة القوية.

2 مكعب مرقة دجاج.

4 ملعقة كبيرو من السمن، ويفضل السمن البلدي.

4 ملعقة كبيرة من السكر.

1 كوب زبيب.

4 ملعقة صغيرة من العسل الأسود.

2 ملعقة صغيرة قرفة بودرة.

ملعقة صغيرة من البهارات.

ملح.

فلفل أسود.

مكونات خلطة كبدة الأرز بالخلطة كالتالي :

كيلو كبدة فراخ أو كبده بقري (حسب الرغبة).

سمنة.

زيت.

ملعقة صغيرة من القرفة البودرة.

ملح.

فلفل أسود.

2 كوب كبير من المكسرات المشكلة المفضلة حسب الرغبة.

قومي بإحضار حلة كبيرة، على نار متوسطة ونضع بها 4 ملاعق سكر كبيرة، بحيث يكون مقدار كل كوب من الأرز يقابله ملعقة كبيرة من السكر، وملعقة صغيرة من العسل الأسود، بعد وضع السكر نتركه يتكرمل، ثم نضع كمية مياه بسيطه مع السكر لمساعدته للتحول لكراميل، ذو لون ذهبي غامق، وبالتقليب بهدوء. بمجرد تحول السكر للون الغامق، قومي بصب صوص الديك الرومي أولًا، ثم نصب الشوربة الثقيلة، بحيث يكون مقدار كل كوب من الأرز البسمتي يقابله 2 كوب من الشوربة، ثم نضيف السمنة، ثم الزيت وبالتقليب. ثم نضع الملح والفلفل الأسود، ومرقة الدجاج وبالتقليب، ثم قومي بإضافة القرفة وبالتقليب جيدًا، ثم قومي بإضافة العسل الأسود، واتركي الخليط حتى تمام الغليان وامتزاج المكونات، ثم نضع الأرز البسمتي المغسول والمنقوع وبالتقليب. قومي بتغطية الحلة، واتركي الأرز يتشرب من الخليط، وقومي بتهدئة النار واتركي الأرز يتشرب المزيج، ثم نضيف بعض المكسرات والزبيب على وش الأرز، حتى تستوي المكسرات مع الأرز. أحضري طاسة من النوع غير قابل للالتصاق، وتسخن الطاسة جيدًا ثم نضيف إليها السمن، وبمجرد أن تذوب السمن وتصبح ساخنة، قومي بوضع الكبدة فيها، وراعي عدم التقليب الكثير، حتى لا تتسببي في نزول مياه منها، لأن المراد تحميرها سريعًا، دون نزول سوائل منها. مع اقتراب تسوية الكبدة، نقوم بتتبيلها وهي في الطاسة، فقومي بإضافة الملح والفلفل الأسود، ثم القرفة البودرة، ثم البهارات، واتركيها حتى تستوي تمامًا. احضري طاسة وضعي بها القليل من السمن وقومي بتحمير بعض المكسرات، مع الحرص على عدم تحول لونها للغامق، بغرض تزيين وجه الأرز بعد الغرف.

مقادير حقن لحم الديك الرومي كالتالي:

2 ملعقة كبيرة من الكاتشاب.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

كوب من عصير الطماطم.

كوب من عصير البرتقال.

2 ملعقة كبيرة من البصل البودرة.

2 ملعقة كبيرة من الثوم البودرة.

رشة حبهان بودرة.

ملح.

فلفل أسود.

مقادير تتبيلة الديك الرومي الروستو كالتالي:

حبة كبيرة من البصل.

حبة كبيرة من الطماطم.

2 ملعقة كبيرة من الكاتشاب.

2 ملعقة كبيرة من البصل البودرة.

1 ملعقة كبيرة من الثوم البودرة.

ملح.

فلفل أسود.

مقادير البوكيه جارنيه للديك الرومي كالتالي:

بصل شرائح.

جزر شرائح.

كرفس شرائح.

فصوص ثوم شرائح.

طماطم شرائح.

كيس حراري كبير الحجم لتسوية الديك الرومي.

نقوم بتنظيف الديك الرومي جيدًا، ثم نقوم بنقعه في ماء وملح وسكر، لمدة ثلاث ساعات، ثم نقوم بشطفه جيدًا. احضري وعاء وضعي به عصير البرتقال، وأضيفي عليه البصل البودرة، ثم الحبهان البودرة، ثم البصل البودرة، ثم العسل الأبيض وقلبيهم جيدًا، ثم قومي بإضافة الكاتشاب ثم الملح والفلفل، وبالتقليب جيدًا، حتى تمتزج جميع المكونات. نحضر وعاء نظيف ومصفاة ناعمة وضيقة، ونقوم بتصفية المزيج، حتى الحصول على سائل ناعم لا يوجد به تكتلات، نحضر سرنجه طبية حجم كبير، ذات سن واسع، ونقوم بسحب السائل المصفى من الوعاء، بغرض حقن لحم الديك الرومي. قومي بحقن لحم الديك الرومي من الصدر، والأوراك، والجوانب والظهر جيدًا، بحيث يتشرب لحم الديك تتبيلة الحقن من جميع الاتجاهات. احضري الكبة وضعي بها باقي سائل الحقن، ثم قومي بإضافة مقادير تتبيلة الديك الرومي، ضعي البصل، ثم أضيفي الطماطم، ثم الكاتشاب، ثم ضيفي البصل البودرة، ثم الثوم البودرة، واخلطي المكونات جيدًا في الكبة. قومي بتتبيل الديك الرومي الروستو جيدًا، من الداخل ومن الخارج، وبين أوراك الديك وتحت جلده، وبعد الانتهاء من غمر جميع أجزاء الديك جيدًا بالتتبيلة، احضري الكيس الحراري وضعي به رشة من الدقيق لمنع التصاق الديك به. أخرجي من الكيس الحراري أي زوائد من الدقيق، ثم نضع به مقادير البوكيه جارنيه، شرائح البصل، ثم شرائح الجزر، ثم شرائح الكرافس،ثم فصوص الثوم، واحملي الديك جيدًا، وضعيه داخل الكيس الحراري، واحكمي غلق الكيس جيدًا، وضعيه على الصينية، واتركي الديك في التتبيلة مدة يوم كامل في الثلاجة، قبل البدء في تسويته. قبل وضع الديك في الفرن ضعي في صينية تسوية الديك ماء مغلي، واغرزي السكين في جسم الكيس، بهدف صنع فتحات تهوية للديك أثناء تسويته بالفرن، وإخراج بخار الماء الزائد منه. افتحي الفرن على درجة حرارة عالية، وبعد تسخين الفرن ادخلي صينية الديك الرمي، وبعد غليان ماء الديك في الصينية، قومي بتهدئة نار الفرن، لتكملة تسويته. قومي بالكشف على الفرن بعد مرور ثلاث ساعات، وبعد التأكد من طهي الديك الرومي جيدًا، أخرجيه من الفرن.

لابد من حقن الديك الرومي، بالتتبيلة الخاصة السابق ذكرها بهدف تطرية لحم الديك، والحصول على مذاق متميز.

كل كيلو ونصف من وزن الديك الرومي، يقابله نصف ساعة كاملة من التسوية.

من الضروري تتبيل الديك الرومي قبل الطهي والتسوية، بيوم كامل.

يستخدم الكيس الحراري في تسوية الديك الرومي، بهدف الحصول على نتائج تسوية أفضل.

أحضري صينية التقديم الكبيرة الحجم، ثم أفرغي فيها الأرز بالخلطة أولًا، ووزعيه في الصينية بالتساوي، ولا تنسي تزين الجوانب بشرائح من الليمون، مع بعض وريقات من الشبت والبقدونس، وفلفل ألوان، وحبات من البروكلي. ضعي الديك الرومي في وسط الصينية، ثم ضعي الكبدة حول الديك الرومي على وش الأرز، ثم نضع فوقها المكسرات المحمرة بشكل جمالي منظم.

نصائح مهمة لتحصلي على ألذ ديك رومي روستو