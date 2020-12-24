طريقة عمل شوربة العدس المصرية في البيت بالخطوات بطعم ألذ من المحلات

طريقة عمل شوربة العدس المصرية , شوربة العدس من أكثر الأكلات المٌحببة لدى الجميع، خاصًة في فصل الشتاء للشعور بالدفء، بالإضافة إلى أنها مُغذية، وتَحتوي على فيتامينات ومعادن، كما أنها مُشبعة لمن يُريدون إتباع حمية غذائية. طريقة عمل شوربة العدس المصرية طريقة عمل شوربة العدس المصرية في خلال السطور القادمة سَنُقدم لكي طريقة عمل شوربة العدس المصرية الأصلية لتحضيرها والاستمتاع بطعمها في فصل الشتاء. المكونات 2 كوب عدس أصفر.

4 كوب من مرق لحم أو دجاج أو ماء.

ثمرة بصل مبشور ناعم.

ثمرة جزر مبشور ناعم.

ثلاث فصوص ثوم ناعم.

نصف كوب عصير طماطم.

ملح.

فلفل أسود.

كمون.

شطة حسب الرغبة. المكونات طريقة التَحضير اغسلي العدس واتركيه حتى يُصفى تمامًا.

ضعي الماء أو المرقة في إناء عميق ثم أضيفي العدس + الجزر + البصل + الثوم + الطماطم + الملح + الفلفل الأسود + الكمون.

يُوفي الوعاء بكل المكونات على النار حتى تمام الغليان، وحتى تُصبح ناضجة تمامًا.

ارفعي الوعاء من النار واتركيه حتى يَبرد.

ضعي المكونات في الخلاط وامزجي حتى تُصبح سائلة.

اسكبي المكونات مرة أخرى في الوعاء على نار هادئة ثم تُقدم على الفور. طريقة عمل شوربة العدس بالشعرية طريقة التَحضيرطريقة عمل شوربة العدس بالشعرية المكونات ربع كوب من العدس الأصفر.

5 ثمرات من البصل كبيرة الحجم.

ثلاث فصوص من الثوم.

ثمرتين من الطماطم.

ربع كوب من الشعيرية.

ملح صغيرة ملح / فلفل أسود. طريقة التَحضير اغسلي العدس ثم ضعيه في وعاء عميق.

ضعي ثمرة واحدة من البصل + الثوم + الطماطم.

اضيفي البهارات وارفعي الوعاء على النار حتى تمام الغليان وإلى أن تٌصبح ناضجة.

ارفعي الوعاء من النار ثم اتركيه حتى يبرد.

ضعي المكونات في الخلاط أو قومي بخلطه باستخدام الخلاط اليدوي، وصفي الخليط بالمصفاة للتأكد عدم احتوائه على أي كُتل.

أعيدي العدس في الوعاء مرة أخرى على النار.

في مقلاة أخرى حمري الشعيرية مع ملعقة من الزيت إلى أن يُصبح لونها ذهبي.

ثم اسكبي الشعيرية على العدس وحركيها مرة أخرى.

في الزيت المتبقي بنفس المقلاة حمري البصل وضعيه على الوجه عند التقديم.

يُمكنك ترك الشوربة على النار لحين الحصول على القوام المناسب.

وبذلك تحصلي على أسهل طريقة عمل شوربة العدس المصرية. طريقة التَحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل شوربة العدس المصرية في البيت بالخطوات بطعم ألذ من المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.