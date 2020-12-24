طريقة تطويل الشعر بسرعة بمكونين فقط وصفة سهلة وفعالة

اليوم سوف نتعرف على طريقة سهلة وفعالة لتطويل الشعر بسرعة طريقة فعالة وسهلة ومكونات متوفرة في جميع المنازل، عدم طول الشعر يسبب حالة من الإحباط بين الفتيات والسيدات وخاصة الفتيات والسيدات الذين قاموا بتجربة وصفات كثيرة دون جدوي، فأن طول الشعر من علامات الأنوثة فلذلك جميع الفتيات والسيدات يسعون دائما لتطويل الشعر فتابعوا معى هذه الوصفة السهلة والبسيطة .

عدد 1 صفار بيض، فهو مصدر غنى بالبروتينات والمواد المغذية للشعر هذه العناصر الغذائية تساعد تعزيز معدل نمو الشعر يحتوى أيضا على الدهون والمرطبات الطبيعية تعمل على تحفيز فروة الرأس وتغذية جذور الشعر أيضا صفار البيض غنى بهرمون اللوتين الذي يعمل على تحسين مرونة الشعر ويقوم بشفاء الشعر الهش والحد من التقصف مع إضافة إلي لمعان والبريق للشعر عدد 1 ملعقة قهوة أو قهوة سريعة الذوبان، التي تعمل على تحفيز نمو بصيلات الشعر

نقوم بعزل صفار البيض عن البياض فهو له فوائد عديدة للشعر وسوف نلاحظ خلال 30 يوم يطول الشعر بشكل رهيب سوف نلاحظ أسبوعا يلو أسبوعا ينمو بغزارة فائقة جدا، نضع صفار البيض في إناء ثم نقوم بإضافة ملعقة واحدة من القهوة وينصح بمعلقة قهوة سريعة الذوبان لامتصاصها بسرعة فائقة ، المكونان هذا أقوي شئ يمكن تجربتها في تطويل الشعر حتى إذا كان الشعر من نوع الذي لا ينمو تماما ، نقوم بتقليب صفار البيض مع القهوة جيدا جدا حتى يصبح كريم متجانس، بعد تمام التجانس سوف نأخذ من الخليط ب أصابع اليد ونقوم بوضعها على فروة الرأس بحركة دائرية في جميع أنحاء فروة الرأس ، ثم نترك الخليط في فروة الرأس لمدة لا تقل عن 60 دقيقة أو بعد أكثر إذا أمكن ذلك، ثم بعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدا بالشامبو والبلسم . ينصح بعمل الخليط وإضافته على فروة الرأس مرتين أسبوعيا فهي حقا طريقة تطويل الشعر بسرعة فائقة .

مكونات طريقة تطويل الشعرطريقة استخدام وصفة تطويل الشعر

لقد انتهينا من وصفة طريقة تطويل الشعر فهي وصفة سهلة وسريعة ومكوناتها متوفرة في المنزل فهي وصفة مجربة وخطيرة وسوف ترون النتيجة بعد التجربة أسبوعا يلو أسبوعا . دائما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية .