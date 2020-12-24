ملح الليمون فوائده وأضراره على جسم الإنسان

ملح الليمون أو حمض الستريك من المواد التي يتم أستخدامها في الكثير من الصناعات المختلفة، إذ إنه مصنف من المواد الحافظة، لذلك يدخل في صناعة بعض المشروبات الغازية والأطعمة الغذائية، لكي يعمل على حمايتها وحفظها وإعطاء نكهة خاصة لها، ويعتبر من أهم المواد التي تحتوي على فيتامين c الضروري لجسم الآنسان وله العديد من الاستخدامات الأخري، فهو يدخل في عملية تنظيف الأسطح لأنه يعطى فاعلية قوية دون حدوث أي ضرر على اليدين مقارنة مع مواد التنظيف الأخرى التي تحتوي على المواد الكيماوية . فتابعوا معى فوائده وأضراره .

فوائد ملح الليمون

ملح الليمون له العديد من الفوائد التي يمكن الحصول عليها عند استخدامه وهذه هي الفوائد :

يفيد عضلة القلب ويحميها من الكثير من الامراض التي ممكن تصيبه وذلك لأنه يحتوى على عنصر البوتاسيوم .

ويساعد في التخلص من وزن الجسم الزائد ويحارب السمنة المفرطة، ويساعد في الحصول على جسم صحي ورشيق ورياضي بدون دهون .

ويساعد الكلى في التخلص من السوائل الزائدة عنها والموجودة داخل الجسم فتقوم بوظيفتها بشكل فعال ، ويحد من زيادة حجم الحصوات في الكلى .

ويحمى الجسم من التعرض للإنفلونزا ونزلات البرد التي تزيد في فصل الشتاء .

يساعد في علاج نزيف اللثة الذي يصيب الأشخاص اللذين لديهم لثه حساسه .

يعمل على تقوية المناعة في جسم الآنسان ويمنحه النشاط والحيوية وذلك لأنه يحتوى على فيتامين c الذي يعمل على تنقية الدم وتصفيته من أي سموم موجودة فيه .

الذي يعمل على تنقية الدم وتصفيته من أي سموم موجودة فيه . يستخدم لعلاج مشاكل البشرة التي تصيب الكثير من الأشخاص مثل الحبوب والبثور والبقع السوداء، وسوف تحصلون على بشرة نضرة وصافية عند استخدامه .

يعتبر ملح الليمون من المواد الذي لها فاعليه كبيره في إزالة رائحة العرق التي تكثر في فصل الصيف، وذلك عن طريق إحضار علبة صغيرة الحجم، ووضع فيها كمية من المياه مع كمية صغيرة من الملح ، ونقلب المكونات مع بعض جيدا، ثم نحضر قطعة من القطن المعقم (الطبي) من الصيدلية ونضعها في محلول الماء ثم نمسح بها تحت الإبطين جيدا، وينصح بقيام هذه التجربة مرتين في اليوم الواحد للحصول على افضل نتيجة ممكنه .

أضرار ملح الليمون

علي الرغم من الفوائد المتعددة إلا انه يعمل علي حدوث العديد من المشاكل والأضرار خاصة عندما يتم أستخدامه بشكل كثير ومفرط عن الحد الطبيعي له وذه هي الأضرار :

يؤدى إلى إحساس بالغثيان،وقئ، وإسهال مستمر.

يصيب المعدة بالكثر من الأمراض، ويحدث هذا الألم عند القيام بمزجه مع كمية من المياه أو العصير.

يتسبب أيضا في أصفرار الأسنان ويصبح شكلها مزعج، كما انه يتسبب في ضعف وفقدان قوة الأسنان وصلابتها.

الإكثار منه أيضا يؤدى إلى هشاشة عظام مبكرة لتصبح العظام ضعيفه .

يتسبب في ضرر العين من خلال إصابة القرنية بالجفاف.

يصيب المعدة بالقرحة .

واخيرا لكي نتجنب هذه الأضرار ينصح بعدم الإفراط في تناوله وعدم إدخاله في الأطعمة أو العصائر، وينصح أيضا أن يتم أستخدامه في التنظيف فقط .

لقد انتهينا من فوائد وأضرار ملح الليمون نتمنى لكم دوام الصحة والعافية .