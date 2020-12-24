صعوبات التعلم عند الأطفال مشكله تؤثر علي قدرة الطفل علي تلقي المعلومة ، وفهمها وتخزينها وهذه المشكلة تجعل من الطفل بطئ ومتأخر في التعليم عن باقي أقرانه من نفس عمره والمرحلة الدراسية فهو أضطراب في أحدي العمليات المسؤولة عن الفهم والكتابة والعمليات الحسابية مما يؤدي إلي تدني مستواه في التحصيل الدراسي والأكاديمي للطفل وتظهر هذه المشكلة مع الطفل منذ الصغر ولكن تختلف سماتها وخصائصها وأسبابها وطرق علاجها من طفل لأخر حسب قدراته ومهاراته ودرجته صعوبته ونوع الصعوبة التي يعاني منها الطفل فهذا الطفل يجد صعوبة أيضأ في تنفيذ الأوامر ويقوم بتنفيذها ببطء شديد ولديه صعوبة في الحفظ والفهم ومشكلة في تعلم الحروف والربط بينها لتكوين كلمات وخلط بين الرموز الحسابية ويخطئ في قراءة الأرقام وأيضا صعوبة في التركيز وعدم التركيز فترة طويلة ويكون مندفع وكثير الأخطاء كما أنه لديه صعوبه في التفكير ولديهم مشاكل سلوكية مثل النشاط الحركي الزائد . أسباب حدوث صعوبات التعلم عيوب في نمو المخ مثل عيوب في نمو الخلايا العصبية.

عيوب وراثيه حيث أن عيوب صعوبات التعلم التعلم تكون منتشرة في أسر معينة.

مشاكل التلوث البيئي تسبب تأثير ضار على نمو الخلايا العصبية. مشاكل أثناء الحمل والولادة مثل نقص الأكسجين أثناء الولادة وأيضا تدخين الأم وتناول الخمور أو بعض الأدوية الخطيرة. علاج صعوبات التعلم التشخيص والتدخل المبكر تحت إشراف متتخصصين وعمل برنامج نفسي للتعامل مع الطفل.

التعاون بين المدرسة والأسرة من خلال البرنامج الذي يوضع للطفل.

تخطيط برنامج تعليمي خاص لكل طفل حسب درجة صعوبته التعليمية ونوعها . تفهم الأسرة المشكلة وبعد الطفل عن التوترات حتي يجتاز هذه المرحلة بنجاح. وفي النهاية نتمني من الله أن نكون قد قدمنا محتوي مفيد وهادف. والله الموفق والمستعان.

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