نضارة البشرة في أسبوع بوصفة رائعة لإعادة للبشرة شبابها

نضارة البشرة في أسبوع من أهم الوسائل التي تبين جمال البشرة وشبابها، ولذا فقد نعرفكم علي بعض المكونات الطبيعية التي تعمل علي إخفاء التجاعيد والخطوط الدقيقة من البشرة وتُعيد لها شبابها وكأنها في العقد الثاني من عمرها، ولكن هناك عدة نصائح يجب اتباعها قبل التفكير في معالجة البشرة من عيوبها بأي طريقة وهي:
- يجب التخلص من المكياج علي البشرة والحرص علي عدم تركه فترة طويلة حتي لا يمتصه البشرة ويتأثر مما ويتأثر بالمادة المُصنعة به مما يسبب تلف البشرة.
- تفتيح المسامات وتنظيفها من الحين للأخر، وذلك بعمل له حمام بخار.
- يجب ترطيب البشرة بشكل مستمر والحرص علي عدم تركها جافة.
- الحرص علي تناول كمية كافية من الماء بشكل يومي.
- عمل وصفات من مكونات طبيعية بشكل أسبوعي كقناع البيض.
لمعالجة عيوب البشرة والتي تجعل البشرة تالفة يجب المحافظة أولاً علي رطوبتها ومعالجة جفافها، لأن ذلك السبب الرئيسي الذي يجعل البشرة تفقد نضارتها وجمالها، ومن أهم هذه المكونات الطبيعية:
- عسل النحل: العسل من أفضل المكونات الطبيعية التي تعمل علي ترطيب البشرة بعمق وتنظيفها وتطهيرها من البكتيريا والشوائب المتواجدة عليها والمتراكمة أيضاً، كما يعمل العسل علي معالجة الخطوط الدقيقة والتشققات التي تظهر علي الوجه بتأثير الجفاف، فقط قومي بتدفئة كمية مناسبة من عسل النحل، ثم قومي بفحصه باستخدام اليد قبل وضعه علي البشرة، ثم اتركيه علي بشرتك لمدة ما بين الخامسة عشر دقيقة الي عشرون دقيقة، وغسل بشرتك ستلاظين نعومة ونضارة فورية للوجه.
- لبن الزبادي: الزبادي من المكونات الرائعة التي تستخدم علي البشرة منذ زمن طويل وذلك للاستفادة من فوائدها، فهي رائعة في تتبيض الوجه وتوحيد لون البشرة وإعطائها النضارة والإشراقة العالية، فيمكن وضع الزبادي علي الوجه علي حده وتركها لمدة قد تصل الي عشرون دقيقة تقريباً، أو يمكن تطبيق الزبادي عد خلطه مع زيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو، وذلك لفوائد تلك الزيوت الطبيعية العظيمة.
- الشاي الأخضر: من الجدير بالذكر أن الشاي الأخضر من المكونات الطبيعية التي تقضي علي الشيخوخة تماماً وتقاوم ظهورها من الأساس، ولذلك تستخدمه النساء بعد تبريده بتمريره علي الوجه للاستفادة من مزاياه العظيمة.
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