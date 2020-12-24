نضارة البشرة في أسبوع بوصفة رائعة لإعادة للبشرة شبابها

نضارة البشرة في أسبوع من أهم الوسائل التي تبين جمال البشرة وشبابها، ولذا فقد نعرفكم علي بعض المكونات الطبيعية التي تعمل علي إخفاء التجاعيد والخطوط الدقيقة من البشرة وتُعيد لها شبابها وكأنها في العقد الثاني من عمرها، ولكن هناك عدة نصائح يجب اتباعها قبل التفكير في معالجة البشرة من عيوبها بأي طريقة وهي:

يجب التخلص من المكياج علي البشرة والحرص علي عدم تركه فترة طويلة حتي لا يمتصه البشرة ويتأثر مما ويتأثر بالمادة المُصنعة به مما يسبب تلف البشرة. تفتيح المسامات وتنظيفها من الحين للأخر، وذلك بعمل له حمام بخار. يجب ترطيب البشرة بشكل مستمر والحرص علي عدم تركها جافة. الحرص علي تناول كمية كافية من الماء بشكل يومي. عمل وصفات من مكونات طبيعية بشكل أسبوعي كقناع البيض.

نضارة البشرة في أسبوع طبيعياً

لمعالجة عيوب البشرة والتي تجعل البشرة تالفة يجب المحافظة أولاً علي رطوبتها ومعالجة جفافها، لأن ذلك السبب الرئيسي الذي يجعل البشرة تفقد نضارتها وجمالها، ومن أهم هذه المكونات الطبيعية: