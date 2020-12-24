تعرفي على منتجات الطعام التي لا يجب تجميدها

منتجات طعام لا يجب تجميدها، أصبحت الأمهات في الفترة الحالية يلجأن لتخزين وتجميد الطعام من أجل التسهيل على أنفسهن في تحضير الطعام لاحقًا، فهي خطوة جيدة في اختصار الوقت عند تحضير الطعام وخاصةً الأمهات العاملات، ولكن يجب على كل أم وسيدة منزل أن تعلم أن بعض الأطعمة يجب ألا تتعرض للتجميد لأنها تصبح أكثر ضررًا أو تفسد وذلك بالرغم من فوائد التجميد المعروفة.

أطعمة لا يجب تعريضها للتجميد

وهذه أطعمة لا يجب حفظها في الفريزر:

اللحوم المجمدة بعد تفكيكها

عند شراء اللحوم المجمدة فهي تكون محفوظة في فريرز حرارته أقل من الصفر في بعض الأوقات، وعند إخراجها فهي تتعرض للحرارة العادية مما يجذب البكتيريا للنمو عليها، والتجميد مرة أخرى يسمح بتجميد البكتيريا على اللحوم.

الأطعمة المعلبة

توضع الأطعمة في العلبة لحفظها لمدة طويلة فلا تحتاج للتجميد، ولكن عند الحاجة للتجميد يجب قراءة التعليمات الموضحة على العلبة والمتعلقة بالتجميد.

المنتجات الكريمية

الأطعمة التي تحتوي على مكونات كريمة مثل الزبادي والكاسترد وكريمة الطهي، التجميد لتلك الأطعمة يسمح بفصل الكريمة عنها، فيفضل تخزينها في الثلاجة حسب الرغبة.

الآيس كريم الذائب

فبعد خروج الآيس كريم من الفريز وذوبانه يتحول لسائل بقوام غروي لا يكون محبب عند تجميده من جديد.

الفاكهة ذات المحتوى المائي المرتفع

فمثلا الفاكهة والخضروات التي تتكون من كمية كبيرة من الماء مثل البطاطس والبطيخ وكذلك التفاح، عند تخزينها فإن مقدار كبير من قيمتها الغذائية يتم فقده مع الشكل الخارجي لها، ويمكن أن نضيف لذلك المكرونة المطهية أيضًا.

القهوة المطحونة

من أضرار التجميد على القهوة المطحونة أو حبات القهوة أنه يسبب جفاف القهوة.

البيض

فكرة تجميد الأطعمة السائلة مثل البيض هي فكرة غير سليمة، فإن التجميد سيشمل الجزء الداخلي من البيض مما يعمل على تماسكه وتمدده وبالتالي تكسر قشرة البيض.

الصوصات المختلفة

في حالة تجميد الصوصات المختلفة وخاصةً المحتوية على دقيق أو نشا فإن مكوناتها تنفصل عن بعضها ويصعب الحصول على نفس القوام من جديد.