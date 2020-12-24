خلطات طبيعية لصبغ الشعر

خلطات صبغ الشعر، تلجأ الكثير من السيدات إلى تغير لون الشعر ويكون هذا من باب التغير في الشكل، ويكون ذلك بعدة أساليب منها الأساليب الضارة بالجسم ومنها الأساليب الصحية السليمة، يوجد الكثير من الطرق العلاجية التي يمكن عن طريقها أن يتم صبغ الشعر، ولكن الطرق الطبيعية قد أثبتت جدارتها في ذلك أكثر حيث أنها طرق سليمة وصحية أيضًا.

بعض الوصفات الطبيعية لصبغ الشعر

هناك عدة وصفات يمكن عملها منزليًا لكي يتم بها تغيير لون الشعر إلى اللون الأشقر أو اللون الأكاجو، وذلك من دون التعرض لأي ضرر، كما أن هذه المكونات تعطي الشعر الرطوبة واللمعان وتغذي الشعر التالف أيضًا، من هذه الوصفات الطبيعية لصبغ الشعر ما يلي:

وصفة صبغ الشعر إلى اللون الأحمر أكاجو

يمكن تغير لون الشعر إلى اللون الأحمر الداكن أو اللون الأحمر أكاجو كما يسمونه، يتم ذلك عن طريق بعض الخطوات والمكونات كما يلي:

مكونات وصفة صبغ الشعر الأحمر أكاجو

مقدار ستة ملاعق حناء.

مقدار ملعقتين من قشور الرمان.

مقدار ملعقتين كركديه.

صفار بيضة واحدة.

مقدار ثلاثة ملاعق خل تفاح.

مقدار ثلاثة ملاعق زيت زيتون.

مقدار ملعقة واحدة أتاي يكون سريع الذوبان.

مقدار نصف الكوب من عصير الحامض.

خطوات تحضير وصفة صبغ الشعر الأحمر أكاجو