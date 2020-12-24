- 1/2
- 2/2
خلطات صبغ الشعر، تلجأ الكثير من السيدات إلى تغير لون الشعر ويكون هذا من باب التغير في الشكل، ويكون ذلك بعدة أساليب منها الأساليب الضارة بالجسم ومنها الأساليب الصحية السليمة، يوجد الكثير من الطرق العلاجية التي يمكن عن طريقها أن يتم صبغ الشعر، ولكن الطرق الطبيعية قد أثبتت جدارتها في ذلك أكثر حيث أنها طرق سليمة وصحية أيضًا.بعض الوصفات الطبيعية لصبغ الشعر
هناك عدة وصفات يمكن عملها منزليًا لكي يتم بها تغيير لون الشعر إلى اللون الأشقر أو اللون الأكاجو، وذلك من دون التعرض لأي ضرر، كما أن هذه المكونات تعطي الشعر الرطوبة واللمعان وتغذي الشعر التالف أيضًا، من هذه الوصفات الطبيعية لصبغ الشعر ما يلي:وصفة صبغ الشعر إلى اللون الأحمر أكاجو
يمكن تغير لون الشعر إلى اللون الأحمر الداكن أو اللون الأحمر أكاجو كما يسمونه، يتم ذلك عن طريق بعض الخطوات والمكونات كما يلي:
مكونات وصفة صبغ الشعر الأحمر أكاجو
- مقدار ستة ملاعق حناء.
- مقدار ملعقتين من قشور الرمان.
- مقدار ملعقتين كركديه.
- صفار بيضة واحدة.
- مقدار ثلاثة ملاعق خل تفاح.
- مقدار ثلاثة ملاعق زيت زيتون.
- مقدار ملعقة واحدة أتاي يكون سريع الذوبان.
- مقدار نصف الكوب من عصير الحامض.
خطوات تحضير وصفة صبغ الشعر الأحمر أكاجو
- في البداية نقوم بإحضار إناء عميق نضع به ملعقتين من قشور الرمان وملعقتين من الكرديه ومعهم حوالي لتر من المياه، ونضعها على نار هادئة ونترك الخليط حوالي ربع ساعة، ثم يتم تصفية الخليط و نحتفظ بالماء المصفى من الخليط.
- نضع في إناء آخر الحناء وصفار البيضة وحوالي ثلاثة ملاعق خل تفاح وثلاثة ملاعق من زيت الزيتون ومعهم ملعقة أتاي ونضع عليهم الماء المصفى من الخطوة السابقة.
- نضع الخليط على الرأس لمدة ساعتين وذلك على حسب درجة اللون التي تريده السيدة، ولجعل اللون أكثر قوة يجب تكرار هذه الخطوة مرتين في الأسبوع.
- يجب وضع مثبتات اللون بعد أن يتم وضع الصبغة لكي يبقى اللون أكثر لمعان وأكثر قوة، ويجب عدم غسل الشعر بالماء الساخن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلطات طبيعية لصبغ الشعر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.