رجيم الشكولاتة لإنقاص الوزن

رجيم الشكولاتة، يلجأ أصحاب الوزن الزائد الى عمل الرجيم لكي يتخلصوا من هذا الوزن الزائد، ولكن يحاولون أن يجدوا طريقة مناسبة للطعام بحيث لا يحدث لهم حرمان أو يكون هذا الطعام غير صحي، ومن المعروف أن هذا النظام يجب أن يخلو من السكريات والحلويات وخاصة ً الشكولاتة، ولكن في هذا المقال سوف نعرض فكرة جديدة لعمل الرجيم عن طريق تناول الشوكولاتة.

أنواع الشوكولاتة

من المعروف أن هناك ثلاثة أنواع من الشوكولاتة متداولة بين الجميع، فيما يلي عرض لهذه الأنواع بالتفصيل:

الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على حوالي 70٪ من الفانيليا والكاكاو ونسبة قليلة من السكر، وتعد الشكولاتة الداكنة خالية من الدهون، لأنه كلما ارتفعت نسبة الكاكاو كلما زادت القيمة الغذائية التي توجد في الشوكولاتة، وتعتبر الشوكولاتة الداكنة هي أكثر أنواع الشوكولاتة فائدة.

الشوكولاتة البنية

تحتوي الشوكولاتة البنية على نسبة عالية جدًا من السكر ونسبة عالية من الحليب، كما أنها تحتوي على نسبة قليلة جدًا من الكاكاو.

الشوكولاتة البيضاء

من المعروف عن الشوكولاتة البيضاء أنها لا تحتوي على الكاكاو مطلقًا، الشوكولاتة البيضاء تحتوي فقط على الحليب بنسبة عالية فقط، وتحتوي أيضًا على نسبة من الدهون والسكر، لذلك تعد الشوكولاتة البيضاء أقل أنواع الشوكولاتة استهلاكًا وأيضًا أقلها فائدة.

عند إتباع نظام الرجيم عن طريق استخدام الشوكولاتة فإنه سوف يتم فقد حوالي 2 كيلو جرام في الأسبوع، وذلك في خلال سبعة أيام فقط.

عند استهلاك حوالي 10كيلو جرام من الشوكولاتة الداكنة يوميًا فإن ذلك يكون مصحوبًا بعدة مكملات غذائية تكون قليلة الدسم وقليلة في نسبة السكر.

يجب الابتعاد عن تناول الشوكولاتة في الليل، وتناولها فقط في فترة النهار حيث أن سرعة الحرق تكون محسوبة.

يجب ممارسة رياضة المشي لمدة حوالي نصف ساعة على الأقل في اليوم.

يجب أن يتم تناول كميات كبيرة من الماء في فترة اليوم كله.

يجب احترام كل وجبة غذائية يتم تناولها، وتفادي الأكلات الخفيفة، ويحب تناول الخبز الأسمر المحمص لأنه يحتوي على نسبة سكر منخفضة، ويجب تناول الحليب.

معلومات عن رجيم الشكولاتة