تطويل الشعر بسرعة 4 سم في أسبوعين – تطويل دائم للشعر بسرعه فائقه

تطويل الشعر بسرعة 4 سم في أسبوعين يعتبر الشعر الطويل أهم ما يميز المرأة، ولذلك تسعى المرأة جاهدة إلى الحصول على شعر طويل وصحي، ولكن قد يؤدي استخدام مستحضرات العناية بالشعر إلى جفافه أو تقصفه، وذلك بسبب احتوائها على مواد كيميائية مضرة بالشعر، ومن هنا تبدأ رحلة المرأة في البحث عن وصفات طبيعية لتطويل شعرها دون الضرر به، بالإضافة إلى إتباع عدة نصائح لتحقيق هذه الرغبة.

تطويل الشعر بسرعة 4 سم في أسبوعين

تعمل هذه الوصفة على زيادة نمو الشعر وتقوية بصيلاته وزيادة طوله، بالإضافة إلى ترطيبه وزيادة لمعانه.

المكونات:-

ملعقتين كبيرتين زبادي.

ملعقتين من بودرة القهوة.

طريقة التحضير والتطبيق

نحضر وعاء ونضع فيه الزبادي وبودرة القهوة ونخلطهم معًا بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس يشبه الكريم.

ثم نقوم بوضع الخليط الناتج على شعر جاف، من الجذور وحتى أطراف الشعر، ونقوم بتدليك فروة الرأس برفق.

ثم نترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن ربع ساعة لتحصلى على شعر حرير ، ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر.

نقوم بتكرار هذه الطريقة مرة واحدة كل أسبوع، لمدة أربع شهور للحصول على نتيجة فعالة.

بعض النصائح للحصول على شعر طويل

يجب غسل الشعر باستخدام ماء الفلتر والامتناع عن غسله بماء الصنبور العادي.

تطبيق قناع القهوة لتنبيه بصيلات أو جذور الشعر.

تمشيط الشعر باستخدام مشط واسع مصنوع من الخشب، حيث يساعد على تقليل هيشان الشعر.

استخدام غسول شعر أو شامبو طبيعي وعدم استخدام الشامبوهات التجارية.

تطبيق حمام زيت للشعر مرة أو مرتين كل أسبوع.

اللجوء إلى طبيب متخصص عند الرغبة في إتباع نظام غذائي معين.

تناول بعض الفيتامينات والمكملات التي تسهم في تطويل وتسريع نمو الشعر.

الحفاظ على صحة الفرد النفسية والجسدية.

أخذ قسط كافي من الراحة والنوم عدد ساعات كافية أثناء الليل.

الامتناع عن النوم على وسادة من القطن حيث أنها تؤدي إلى سقوط الشعر.

الامتناع عن فرد الشعر باستخدام المجفف الكهربائي وعدم تعريض الشعر للحرارة.

المداومة على قص الأطراف المقصفة مرة على الأقل خلال الشهر