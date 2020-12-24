قامت بوضعه علي الرأس وبعد اسبوع انبات الشعر وملأ الفراغات والقضاء على الصلع بسرعه رهيبة كالباروكه

انبات الشعر في الفراغات يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقه لحل مشكلة وجود فراغات في الشعر وخصوصًا في المنطقة الأمامية من الرأس، وتشتهر هذه المشكلة لدى النساء أكثر من الرجال، وذلك بسبب عدد من الأخطاء التي يرتكبونها دون قصد، وهناك أسباب عدة لظهور هذه الفراغات مثل التغذية غير السليمة أو التعرض لضغط نفسي أو استخدام المجفف الكهربائي بكثرة واليكم طرق انبات الفراغات فى مقدمه الراس والقضاء على الصلع نهائيا بمكونات طبيعيه من منزلك.

وصفة القرفة والثوم لإنبات الشعر وعلاج الفراغات المكونات:-

عشر فصوص ثوم.

ملعقتين كبيرتين من مطحون القرفة.

نصف فنجان ماء زهر.

طريقة تحضير وتطبيق الوصفة

في البداية نقوم بتقشير فصوص الثوم ونفرمها فرمًا ناعمًا.

ثم نحضر وعاء ونضع به الثوم المفروم ونضيف إليه مطحون القرفة، ثم نضيف إليهم ماء الزهر ونخلط جميع المكونات بشكل جيد.

ثم نقوم بتدليك منبت الشعر باستخدام هذا الخليط حوالي ربع ساعة.

ثم نترك الخليط على الشعر وفروة الرأس لمدة لا تقل عن ساعة، ثم نغسل الشعر باستخدام الماء والشامبو عدة مرات متتالية.

نقوم بعمل هذه الطريقة مرة أو مرتين أسبوعياً لمدة لا تقل عن شهرين.

نصائح للقضاء على فراغات الشع

تناول الوجبات التي تحتوي على نسبة عالية من البروتينات، مثل البيض والدجاج والسمك والمكسرات.

تناول الأكلات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات، مثل فيتامين د الذي يساعد على نمو الشعر.

النوم على وسادة مغطاة بغطاء من الحرير، حتى تسهم في التقليل من تشابك الشعر وتقصفه وتساقطه.

التقليل من استعمال المجفف الكهربائي.

الامتناع عن غسل الشعر كل يوم، حيث يؤدي إلى جفاف الشعر وتساقطه.

استعمال بلسم الشعر بعد غسله، واستخدام مشط مصنوع من الخشب.