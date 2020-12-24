تفتيح وتبييض الجسم بوصفة سريعة تمنحك بياض خيالي من أول مرة، يعد تفتيح وتبييض الجسم من أهم الأمور التي تشغل بال الكثير من الفتيات والسيدات وذلك لأنه يمنحها مظهر جمالي جذاب، ولكن بشرة الجسم لا تقل أهمية عن بشرة الوجه من حيث الاهتمام والعناية بها، حيث يتعرض الجسم للعديد من المشاكل مثل الاسمرار في بعض الأماكن مثل الكوع والركبتين، أو ظهور حبوب البشرة والتي تسبب ألماً وعند القيام بعلاجها فإنه تظل آثار تلك الحبوب علي الجسم مما تعطي مظهر غير مستحب، ولهذا سوف أقدم لكي أسرع وصفة لتفتيح وتبييض الجسم في أقصر وقت ممكن والنتيجة رائعة.

أسرع وصفة طبيعية لتفتيح وتبييض الجسم بمكون رهيب يمنحك بياض مثل الثلج

حتي تتمكني من الحصول علي تفتيح وتبييض رائع للجسم في أسرع وقت ممكن، كل ما عليكي هو الاعتماد علي مكونات طبيعية تمنحك النتيجة المطلوبة دون أي أضرار جانبية علي بشرة الجسم، وذلك لأنها تتكون من مواد من الطبيعة آمنة وفعالة في نفس الوقت دون الحاجة إلي استخدام منتجات التفتيح والتبييض للجسم.

وصفة الزبادي ودقيق الحمص لجسم ناصع البياض

يعد الزبادي من أقوي المكونات الطبيعية التي تساعد في تفتيح وتبييض الجسم، وهذا لاحتوائه علي عناصر غذائية هامة تمنحك بشرة ناعمة كما يحفز حمض اللاكتيك المتواجد به مما يعمل كعامل تبييض رائع وطبيعي، أما دقيق الحمص يقوم بتحسين ملمس الجلد كما يمنحها التغذية اللازمة مما يجعلك تحصلين علي بشرة جسم فاتحة من أول استخدام.

2 ملعقة كبيرة من دقيق الحمص.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

قومي بخلط الزبادي ودقيق الحمص حتي تحصلي علي قوام كريمي، ثم يوضع علي الأماكن الغامقة والبقع ومناطق الركب والأكواع.

تترك الوصفة علي الجسم لمدة 30 دقيقة ثم قومي بفرك الجسم وبعد ذلك يغسل بالماء، ويتم تكرار وصفة تفتيح وتبييض الجسم كل يوم للتخلص من الاسمرار والحصول علي جسم مثل بياض الثلج.

مكونات وصفة الزبادي ودقيق الحمصطريقة تحضير وصفة تفتيح وتبييض الجسم