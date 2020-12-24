مكونات وطريقة عمل ميني كرواسون الهش في المطبخ

ميني كرواسون يُعد من أشهي المعجنات، التي يُفضلها بعض الأشخاص عن باقي الأنواع، لأن الكرواسون له مذاقه الخاص ورائحته الشهية، ويمكن حشوه بكثير من الأطعمة المحببة لدى الجميع، ويمكن لأي سيدة منزل تحضيره لأولادها داخل المنزل بكل سهولة وبدون تعقيد، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم خلال مقالنا طريقة عمل ميني كرواسون.

مكونات ميني كرواسون

نقدم لكم زوارنا الأعزاء المكونات المطلوبة لعمل الكرواسون من النوع “ميني” في المنزل، وهي كالآتي:

نصف ملعقة من الملح.

70 جرام من الحليب الفاتر.

½ كأس كبير من الماء الفاتر.

2 ملعقة صغيرة من الخميرة البودر.

أربع ملاعق صغيرة من السكر.

بيضة.

4 ملاعق زيت زيتون.

50 جرام من الزبدة.

كيلو إلا ربع من الطحين.

امزجي الماء مع الخميرة، ومقدار الحليب الفاتر جيداً، ثم اتركي الخليط جانباً لمدة 6 دقائق حتى يتفاعل مع بعضه.

ضيفي ربع مقدار الطحين بعد نخله، والملح، والزبدة، والزيت، والسكر إلى خليط الخميرة، ثم امزجيهم مع بعضهم البعض.

اسكبي مقدار الحليب، وباقي مقدار الطحين بشكل تدريجي فوق الخليط السابق، ثم اخلطيهم مرة اخرى لمدة ربع ساعة، حتى تتكون لدينا عجينة ملساء.

احضري وعاء محكم الغلق، ثم ادهنيه بقليل من الزيت، ثم ضعي العجينة به واتركيها لمدة لا تقل عن ساعة إلا ربع، حتى تتخمر.

قسمي العجينة إلى أجزاء صغيرة متساوية، ثم افردي كل جزء على هيئة مثلث صغير، ثم لفي كل مثلث على هيئة رول.

ضعي العجين بالصينية، ثم اتركيه لمدة ثلث ساعة.

قومي بإدخال الصينية الفرن على نار منخفضة، ثم اتركيه حتى ينضج الميني كرواسون ويصبح جاهز للتقديم.

طريقة تحضير ميني كرواسون

في النهاية من خلال مقالنا اليوم قد نكون وضحنا إليكم أفضل طريقة عمل ميني كرواسون.