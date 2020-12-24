طريقة زيادة الطول 5 سم بعد سن البلوغ وتجنب قصر القامة للرجال والنساء بدون مجهود

طريقة زيادة الطول 5 سم للرجال والنساء بعد سن البلوغ وتجنب قصر القامة بدون مجهود، سوف نقدم اليوم لك أقوى تمارين ونصائح لكي تحصل علي الطول المناسب لديك بتمارين سهلة ونظام غذائي صحي، وكل ما تحتاج أن تعرفه عن تطويل القامة سوف تجده في هذا المقال حيث أنه موضوع هام جدا لكل فتاة أو شاب يحلم بزيادة طول القامة بعد سن البلوغ، كما تستطيع بهذه الطريقة أن تبني جسدك من جديد وتقوي عضلات الجسم كله، وقد يبدو الأمر صعب بعد سن البلوغ ولكننا اكتشفنا أن الالتزام ببعض التمارين الرياضية واتباع النظام الغذائي السليم يمكن أن يزيد طول القامة بفاعلية كبيرة.

زيادة الطول بعد سن البلوغ وتجنب قصر القامة

هناك عوامل متعددة تتسبب في قصر القامة، السبب الأول والاهم هو العوامل الوراثية وهي من اهم الأسباب الشائعة التي تؤدي إلى قصر القامة نتيجة جينات الأسرة من الأب أو الأم أو الجد أو العم أو الخال، والسبب الثاني نقص الفيتامينات والحديد والكالسيوم في الجسم في فتره الطفولة وذالك يؤدي إلى عدم تقوية وبناء العضلات بشكل سليم، السبب الثالث تشوه القوام مثل انحناء العمود الفقري ويتسبب هذا في قصر القامة بعض السنتيمترات بسبب الانحناء، وكذلك التقوس الداخلي للركب وفي هذا الحالة قد يتأثر طول القامة حوالي 3 سم علي حسب مدي التقوس، أيضا إذا كان لديك عوج في الحوض أو لديك سمنة مفرطة فإن الشكل العام للجسم يتأثر ويعطي انطباع خارجي بقصر القامة.

أولا نظام غذائي لزيادة طول القامة

يجب ان لا تتجاهل اتباع النظام الغذائي الصحي لما له من أهمية بالغة في تحقيق رغبتك في زيادة طولك بعد سن البلوغ، عليك الابتعاد عن الوجبات السريعة للحصول على جسم مثالي ورياضي، مع اتباع النظام الغذائي الصحي التي يتكون من العناصر المفيدة والفيتامينات المهمة لنمو الجسم والعضلات، يجب تناول المأكولات الغنية بهرمونات النمو مثل فيتامين سي ويتواجد في معظم الفواكه، كذلك فيتامين د وهو من اهم العناصر الضرورية للنمو السريع وزيادة الطول ويمكن الحصول عليه من السمك والبيض والألبان، مع تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم والبيض التي تعمل على بناء وتقويه العضلات وزيادة هرمون الطول في الجسم، وأخيرا عليك باستخدام المكملات الغذائية ويجب قبل تناولها يجب استشاره طبيب لمعرفه المقدار التي يجب أن تتناوله يوميا؛ لان الإفراط في تناوله يسبب مشاكل صحية.

التمارين الرياضية التي تزيد من هرمون الطول

أشهر تمارين زيادة الطول هي العقله وهو تمرين معروف للجميع، ولكنه صعب الممارسة إلى حد ما حيث يعتمد على قوة عضلات الجزء العلوي من الجسم، تمرين امتداد الكوبرا أيضا فعال للغاية في فرد انحناءات الجسم وزيادة الطول ويمكنك الاطلاع على كيفية القيام به بدقة من خلال مقاطع اليوتيوب، أيضا الزفير بهدوء بحيث تعمل عضلات البطن على دعم العمود الفقري يعمل على فرد انحناءات الجسم، تمارين فرد الجذع وتمديد العمود الفقري وتمارين الإطالة للعضلات أيضا تعمل على زيادة طول القامة، ولكن عليك التركيز بشدة وعدم تشتيت انتباهك أثناء أداء التمرين للحصول على نتيجة سريعة.