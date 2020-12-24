كشري الحلة الواحدة هو الوصفة السحرية التي كانت نهاية، للوقت الطويل و المجهود الكبير الذي كانت تستهلكه ربة المنزل في أثناء إعدادها الكشري بالطريقة العادية، إضافة إلى أن تحضير الكشري يتطلب عدد من الأوعية مختلفة الأحجام لتحضير المكونات المختلفة التي يحتوي عليها، مثل : المكرونة و الأرز و الشعرية و الصلصة و الدقة و بقية مكونات هذه الوصفة الشعبية التي تعتبر من أهم الأكلات الشعبية في مصر و انطلقت منها إلى كافة أنحاء العالم العربي و الغربي أيضا، كما إنها وصفة قليلة التكاليف و يمكن لجميع طبقات و فئات المجتمع أن تقدمها على مائدة الأسرة، و لا ننسى أن مكوناتها المتنوعة تحتوي على الفيتامينات و العناصر التي يحتاجها الجسم، فقد أكد الأطباء أن طبق من الكشري و معه طبق سلطة هو وجبة غذائية كاملة .

طريقة عمل كشري الحلة الواحدة وأخيرا الكشري في دقائق بدون مجهود

واليوم نشارك معكم طريقة عمل كشري الحلة الواحدة، بمكوناتها و طريقتها السهلة التي لا تحتاج الى أي مجهود و يمكن تقديمه مع طبق من السلطة الخضراء وشرائح الليمون و للتحلية يمكن إعداد الأرز باللبن أو صينية من البسبوسة التركي بالكريمة والتوت والفراولة ، وإليكم المكونات المطلوبة :

نصف كيلو من العدس الأسود ” عدس بجبة”

نصف كيلو من الأرز المصري

2 كيس مكرونة 350 جم

كيلو طماطم

2 بصلة متوسطة الحجم

ليمون

ثوم مفروم

خل

شطة

ملح

كمون

قرفة

زنجبيل

يتم غسل العدس و نقعه .

لعمل دقة الكشري : يتم وضع ملعقة من الثوم المفروم في وعاء و يضاف اليه ربع كوب خل و ربع كوب ماء و يعصر عليهم 2 ليمونة و يضاف الملح و الشطة و الكمون و يرفع على النار حتى يغلي، ثم يرفع جانبا و يترك حتى يبرد.

لعمل صلصة الكشري : يتم وضع ملعقتين من الثوم المفروم مع ملعقتين زيت في وعاء على النار و يشوح جيدا، ثم يضاف الملح و الكمون و يقلب و يضاف ملعقتين من الخل ، ثم يصب عليهم الطماطم بعد ضربها في الخلاط و عندما تبدأ في الغليان يضاف لها ربع ملعقة سكر و تترك على نار هادئة حتى تصل الى مرحلة النضج.

لعمل البصل: أو كما يطلق عليه في محلات الكشري لقب ” الورد ” : يقطع البصل الى شرائح رفيعة و يحمر في زيت مغلي حتى يحمر لونه و يصفى جيدا و يفرد في صينية مفردة حتى يقرمش ، ويستخدم الزيت الذي تم تحمير البصل فيه لعمل الكشري، ويمكن عمل عدم رفع البصل و تكملة عمل الكشري في نفس الوعاء و هي طريقة أسهل ولكن لمن يحب الورد منفصلا يمكن رفع البصل في طبق آخر.

والأن نبدأ في عمل الكشري ، و نحضر الوعاء المناسب و نضع فيه ملعقتين زيت، و نضيف العدس و نشوحه جيدا ثم نضيف الأرز ونقلب جيدا ثم نضيف اليهم الماء الساخن و نقوم بتغطية الوعاء و نتركهم حتى الغليان و نقوم بتهدئة النار .

بعد مرور خمس دقائق نقوم بإضافة المكرونة ” ويمكن إضافة أكثر من نوع من أنواع المكرونة” وتقليب المكونات و يغطى الوعاء مدة لا تقل عن 10 دقائق و بالتالي تكون جميع المكونات قد وصلت الى مرحلة النضج و يتم إغلاق النار دون رفع غطاء الوعاء حتى يكتمل نضج المكونات على البخار.

يمكن متابعة الوصفة كاملة من خلال الفيديو و تفاصيل تحضير ألذ و أسرع طبق كشري مصري ” كشري الحلة الواحدة”

طريقة تحضير كشري الحلة الواحدة