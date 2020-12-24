علاج تشقق الكعبين بالخل والتخلص من مشكلة تشقق القدمين في الشتاء

علاج تشقق الكعبين بالخل من الطرق المجربة والممتازة للتخلص من مشكلة تشقق القدمين خاصة في فصل الشتاء، كما أن تشقق الكعبين قد ينتج بسبب الإصابة بأمراض معينة وقد يحدث أيضًا نتيجة إلى الإجهاد البدني الشديد ويعد الخل من الطرق الطبيعية والآمنة في حل تلك المشكلة التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، وتعد النساء أكثر إزعاجًا من الرجال أثناء مواجهة تلك المشكلة حيث يؤثر على مظهر أنوثتها والحل هو علاج سريع وفعال للتخلص من الخلايا والجلد الميت الناتج عن تشقق القدمين.

علاج تشقق الكعبين بالخل

إن الخل له دور فعال وممتاز في حل الكثير من المشاكل الخاصة بالبشرة فضلاً عن كونه مطهر قوي وفعال للبشرة ومضاد للبكتيريا والجراثيم كما أن الخل له فوائد ممتازة أيضًا للبشرة والشعر وعلاج تشقق القدمين بالخل يحتاج إلى الآتي:

نحتاج إلى 4 أكواب من الماء الدافئ.

كوبين من الخل الأبيض العادي (خل الطعام).

إناء مناسب ومنشفة نظيفة

نحضر الإناء ونضيف إليه الخل والماء الدافئ. ننقع القدمين في الإناء لمدة 20 دقيقة. نجفف القدمين بلطف ونكرر العملية يوميًا وفي بضع أيام سوف تختفي مشكلة تشقق الكعبين.

طريقة الاستخدامفوائد الخل في علاج تشقق الكعبين

يساعد الخل على إزالة الجلد الميت والخلايا الميتة من القدمين مما يعمل على الحصول على قدمين ناعمين ونظيفين، كما يعمل الخل على تعقيم الكعبين من أي جراثيم وميكروبات وتطهيره أي جروح ولو بسيطة بالقدمين، كما أن حمض الخليك قد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة على أنه يساعد في حماية القدمين من نمو الفطريات المعروفة باسم فطريات القدمين، ولكن يجب الانتباه جيدًا إذا كنت تعاني من مرض السكري أن تقوم باستخدام الخل لقدميك يمكن فقط استشارة الطبيب أو الصيدلي.

الخل والزبادي لعلاج تشقق القدمين

إن الخل مع اللبن الزبادي أو اللبن الرائب من الأمور الطبيعية الممتازة لعلاج تشقق القدمين، حيث نقوم بإحضار علبة من الزبادي و3ملاعق كبيرة من الخل الأبيض ووضع الخليط على منطقة التشققات في القدم ونترك الخليط طوال الليل مع ارتداء كيس من النايلون الشفاف وفوقه جوارب قطنية، ثم نغسل القدمين في الصباح ونكرر العملية مرتين في الأسبوع وسوف نصل إلى نتائج مرضية.