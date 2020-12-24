دراسة: تأثير جديدة لكورونا على صحة البصر

مازالت الدراسات و الأبحاث الطبية تكشف في كل مرة عن تأثير سلبي جديد لفيروس كورونا المنتشر عالميا، والذي يكاد يؤثر على كافة أجهزة الجسم وأعضائه، وهاهي دراسة أمريكية جديدة تصل إلى نتيجة تؤكد أن مرض كوفيد 19 الناتج عن عدوى فيروس كورونا يؤثر على صحة العيون، ويمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر، إليكم التفاصيل.

كورونا و النظر:

كشفت دراسة أمريكية أن فيروس كورونا، قد يسبب التهابات في العين ويمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر، وفقا لتقرير موقع thehealthsite.

وفقا لدراسة جديدة في كلية زوكر للطب بجامعة هوفسترا في هيمبستيد بنيويورك بالولايات المتحدة، على ثلاثة مرضى بـ فيروس كورونا أصيبوا بالتهاب القرنية، مما أدي إلى عدوى تهدد البصر في الأنسجة أو السوائل داخل مقلة العين تسمى التهاب باطن المقلة.

قال الباحثون إن الإصابة بثلاث حالات من التهاب باطن المقلة في مثل هذا الوقت القصير أمر نادر للغاية ، ولأنهم جميعًا مرتبطون بعدوى فيروس كورونا ، فقد كان من الضروري التحقيق فيها.

وقال الباحثون إن من بين المرضى الثلاثة، توفي واحد بسبب فيروس كورونا، واضطر آخر إلى إزالة عين على الرغم من الجهود البطولية لإنقاذ العين، وفقد ثالث البصر، كان جميع المرضى في الستينيات من العمر وتم علاجهم في قسم طب العيون في نورثويل هيلث، كان المرضى الثلاثة يعانون من مشاكل صحية أساسية ربما أدت إلى تفاقم كورونا وجعلتهم أكثر عرضة للحالات الصحية المرتبطة بها، كانت حالة العين الأخرى المرتبطة بـ كورونا دوت الخليج التهاب الملتحمة، والذي يُسمى أيضًا العين الوردية، وهي عدوى بسيطة.

أمراض العيون النادرة:

التهاب باطن المقلة نادر جدا، ولكن يمكن أن يكون سببه فيروس، وفقًا لأحد الباحثين، تم الإبلاغ عن حالات التهاب باطن المقلة الأخرى مرتبطة بمرضى كورونا، أحدهما في بوسطن والآخر في أستراليا تشمل الأعراض المعتادة لالتهاب باطن المقلة الألم والاحمرار والإفرازات من العين، يجب أيضًا أن تكون متيقظًا لتورم الجفون وقد تعاني من ضعف الرؤية. إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض، فاستشر الطبيب على الفور.