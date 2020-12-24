تطبيق صحتي في السعودية وإقبال المواطنين على لقاح فيروس كورونا

تطبيق صحتي وسيلة الحصول على لقاح فيروس كورونا في المملكة السعودية أقبل المواطنين السعوديين على تطبيق صحتي للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد يعتبر تطبيق صحتي تطبيق سعودي من شأنه تقديم خدمات صحية للأفراد داخل المملكة والحصول على المعلومات الصحية كما يقدم العديد من الخدمات الصحية ويعتبر تطبيق صحتي تطور كبير في الحياة الصحية داخل المملكة وذلك لكثرة الخدمات التي يقدمها تطبيق صحتي، يمكنك التسجيل بخطوات بسيطه جدا في التطبيق للحصول على الخدمات الصحية ومنها الحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد COVID-19.

تطبيق صحتي والحصول علي لقاح كورونا

تطبيق صحتي هو تطبيق من شأنه التسهيل على المواطنين والمقيمين الحصول على لقاح فيروس كورونا، كما أعلنت وزارة الصحة السعودية إقبال المواطنين على تطبيق صحتي فقام أكثر من ٥٠٠ ألف مواطن بالتسجيل في التطبيق للحصول على لقاح فيروس كورونا،بعد الاشتراك في تطبيق صحتي تقوم بأخذ موعد لعمل فحص الكورونا.

كيفية الاشتراك في تطبيق صحتي

يوجد شرط واحد لتسجيل المواطنين والمقيمين في تطبيق صحتي والحصول على لقاح كورونا وهو الاشتراك في خدمة أبشر، وهو يعد الشرط الوحيد للتسجيل في التطبيق كما تعتبر خطوات التسجيل خطوات سهله جدا .

القيام بإنشاء حساب جديد إذا كنت مستخدم جديد وإذا كان لديك حساب يمكن تسجيل الدخول .

سوف تظهر العديد من الخدمات الصحية داخل تطبيق صحتي تقوم باختيار لقاح الكورونا.

تقوم بمليء أستماره الطلب وتحديد الشخص المستفيد من اللقاح.

نقوم بمليء جميع البيانات الموجودة في استمارة الطلب.

الحصول على الموعد والذهاب في الوقت والمكان المحدد.

استلام النتيجة من خلال تطبيق صحتي أو إرسال رسالة نصيه على الهاتف.

كيفية استخدام تطبيق صحتيمراحل توزيع لقاح فيروس كورونا

بعد الانتهاء من إجراءات تطبيق صحتي وعمل الفحص كيف يمكن الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد من خلال تطبيق صحتي، أعلنت وزاره الصحة السعودية وجود ٣ مراحل للحصول على لقاح كورونا وكل مرحلة منهم يحدد بداخلها فئة معينة للحصول على اللقاح.