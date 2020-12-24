تحضير حلى الفراولة المفضلة عند الأطفال منزليا في خمس دقائق

حلى الفراولة من أسهل وأسرع الحلوي التي يمكن تحضيرها في وقت قصير، تعتبر حلى الفراولة من الحلويات المفضلة لدى الأطفال كما نعلم حب الأطفال لفاكهة الفراولة لطعمها اللذيذ ولونها الرائع تحتوي الفراولة على العديد من الألياف التي تحسن من أداء الجهاز الهضمي وغنية بمضادات الأكسدة وتقلل من خطر الإصابة بأمراض السرطان وأمراض القلب، لذلك يجب علينا الإكثار من تناول فاكهة الفراوله كما يمكن وضعها فى العديد من الوصفات أو يمكن عمل المربي منها، سوف نقوم بعمل وصفة حلى الفراولة بأكثر من طريقه سهله وسريعة
مكونات وصفة حلى الفراولة بالكيك
- كيك جاهز بالفانيليا
- شرائح الفراولة
- سيروب فراولة
- كريم شانتيه
- لبن
لنقوم بتحضير حلى الفراولة يجب أن نقوم بعمل الكريم شانتيه نضع القليل من اللبن مع بودرة الكريم شانتيه ونضربهم بالمضرب اليدوي أو الكهربائي حتى يتماسك قوامها نقوم بإحضار الكيك وتقطيعها إلى قطع صغيرة ثم نضع القليل من سيروب الفراولة ونضع طبقه من الكريم شانتيه يمكن أضافه الكيوي أو التوت أيضا ثم نضع طبقة أخرى من الكيك ونكرر وضع سيروب الفراولة مع الكريم شانتيه وقطع الفراولة ويمكن تزيينها بالفراولة والتوت، بهذه الطريقة قمنا بعمل حلى الفراولة يمكنك وضعها في العزائم لتعطي شكل مميز لسفرتك.مكونات حلى الفراولة بالبسكويت
- بسكويت
- كريم تشيز
- زبده
- كريم شانتيه
- لبن
- الفراولة
- مربي الفراولة أو سيروب الفراولة
حلى الفراولة بالبسكويت مفضلة لدى العديد من الأشخاص سوف نقوم بتحضيرها بطريقه المطاعم والكافيهات كما نعلم يكون سعر حلى الفراولة غالى بالرغم من مكوناتها البسيطة سوف نحضر حلى في المنزل بطريقه بسيطه وسهله جدا، سوف نحضر علبه من البسكويت على حسب عدد الأشخاص ونقوم بطحن البسكويت ونضع عليه الزبدة لتعطي له طعم غنى، ثم نضعه في الفرن لمده خمس دقائق وننتظر حتى يبرد البسكويت ثم نقوم بوضع كوب من الكريم تشيز مع كوب من الكريم شانتيه يمكن وضع الزبادي لتزيد من القيمة الغذائية لوصفة حلي الفراوله ثم نخلط جميع المكونات جيدا ونضيف الخليط على البسكويت ونضع مربي الفراولة لتعطي طعم رائع مع البسكويت والخليط الكريمي الذي قمنا بتحضيره ونزينها بشرائح الفراولة الطازجة ليصبح لدينا طبق من حلى الفراولة، يمكن تقديمها في المناسبات وأعياد الميلاد وتأكدي سوف يعشقها الصغار والكبار.
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