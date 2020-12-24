خلطة سريه من جارتي الباكستانية كنز لنمو الشعر بغزارة دون توقف وملئ الفراغات والقضاء على الصلع نهائياً

وصفة جارتي الباكستانية لشعر أكثر طولاً يعتبر الشعر الطويل الناعم حلم كل امرأة، حيث يعتبر الشعر رمز من رموز الجمال لدى المرأة، فهناك الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها الحصول على شعر ناعم وطويل ولكن قد تكون مكلفة، ولذلك تبحث المرأة عن طرق ووصفات طبيعية من المنزل للتمتع بشعر صحي ولامع وطويل ولذلك تابعى معنا اهم الخلطات الطبيعيه للحصول على شعر صحى وطويل وناعم.

وصفة جارتي الباكستانية لشعر أكثر طولاً المكونات:-

بيضة واحدة.

ملعقة ونصف خل أبيض.

فنجان زيت خروع.

طريقة التحضير:-

في البداية نقوم بغسل الشعر بشكل جيد بالماء والشامبو، ثم نجففه جيدًا بفوطة من القطن.

ثم نحضر وعاء من البلاستيك ونضع فيه كل المكونات السابقة ونخلطهم معًا بشكل جيد.

ثم نضع الخليط الناتج فوق الشعر بأكمله من المنبت إلى أطراف الشعر للتخلص من تساقط الشعر، وندلك به فروة الرأس برفق.

نترك الخليط لمدة لا تقل عن ساعة إلا ربع، ثم نقوم بغسل الشعر باستخدام الماء الدافئ ثم الماء البارد.

نقوم بعمل هذه الوصفة ثلاث مرات كل أسبوع حتى نحصل على نتيجة فعالة.

وصفة باكستانية لنمو الشعر بغزارة المكونات:-

ربع فنجان زيت زيتون.

ملعقة كبيرة زيت خردل.

ملعقة كبيرة سكر ناعم.

ملعقة كبيرة بذر كتان.

طريقة التحضير:-

أحضري وعاء وضعيه على نار متوسطة، وضعي به كل المكونات وقلبيهم جيدًا إلى أن يختلطوا بشكل جيد، وحتى يصبح الخليط دافئ.

ثم صفي الخليط وضعيه على فروة رأسك ودلكي جيدًا، ووزعي الخليط على شعرك كله.

ثم اتركيه لمدة لا تقل عن 6 ساعات، حيث يمكنك تطبيق هذه الوصفة قبل الخلود إلى النوم وتركها على الشعر طوال الليل.

ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر بدون شامبو.

قومي بتطبيق هذه الطريقة أربع مرات أسبوعياً حتى تحصلين على نتيجة مرضية.