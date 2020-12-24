- 1/2
- 2/2
وصفة جارتي الباكستانية لشعر أكثر طولاً يعتبر الشعر الطويل الناعم حلم كل امرأة، حيث يعتبر الشعر رمز من رموز الجمال لدى المرأة، فهناك الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها الحصول على شعر ناعم وطويل ولكن قد تكون مكلفة، ولذلك تبحث المرأة عن طرق ووصفات طبيعية من المنزل للتمتع بشعر صحي ولامع وطويل ولذلك تابعى معنا اهم الخلطات الطبيعيه للحصول على شعر صحى وطويل وناعم.
وصفة جارتي الباكستانية لشعر أكثر طولاً المكونات:-
بيضة واحدة.
ملعقة ونصف خل أبيض.
فنجان زيت خروع.
في البداية نقوم بغسل الشعر بشكل جيد بالماء والشامبو، ثم نجففه جيدًا بفوطة من القطن.
ثم نحضر وعاء من البلاستيك ونضع فيه كل المكونات السابقة ونخلطهم معًا بشكل جيد.
ثم نضع الخليط الناتج فوق الشعر بأكمله من المنبت إلى أطراف الشعر للتخلص من تساقط الشعر، وندلك به فروة الرأس برفق.
نترك الخليط لمدة لا تقل عن ساعة إلا ربع، ثم نقوم بغسل الشعر باستخدام الماء الدافئ ثم الماء البارد.
نقوم بعمل هذه الوصفة ثلاث مرات كل أسبوع حتى نحصل على نتيجة فعالة.
ربع فنجان زيت زيتون.
ملعقة كبيرة زيت خردل.
ملعقة كبيرة سكر ناعم.
ملعقة كبيرة بذر كتان.
أحضري وعاء وضعيه على نار متوسطة، وضعي به كل المكونات وقلبيهم جيدًا إلى أن يختلطوا بشكل جيد، وحتى يصبح الخليط دافئ.
ثم صفي الخليط وضعيه على فروة رأسك ودلكي جيدًا، ووزعي الخليط على شعرك كله.
ثم اتركيه لمدة لا تقل عن 6 ساعات، حيث يمكنك تطبيق هذه الوصفة قبل الخلود إلى النوم وتركها على الشعر طوال الليل.
ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر بدون شامبو.
قومي بتطبيق هذه الطريقة أربع مرات أسبوعياً حتى تحصلين على نتيجة مرضية.
- Xإقرأ أيضاً: تجربتي في القضاء على شيب الشعر نهائيا وللابد مع الخلطه اليابانيه السريه
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلطة سريه من جارتي الباكستانية كنز لنمو الشعر بغزارة دون توقف وملئ الفراغات والقضاء على الصلع نهائياً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.