بخاخ ساحر ضعيه لشعرك ولن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة و لن يتساقط بعد اليوم وينبت الفراغات و يحارب الصلع

افضل بخاخ لنمو الشعر وللتخلص من تساقطه إذا كنت من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الشعر مثل التساقط والجفاف والتقصف وانقسام الشعيرات، وتريد أن تتخلص من هذه المشاكل وتحصل على شعر طويل وناعم وقوي وصحي، عليك باستخدام مستحضر يساعد على تقوية جذور الشعر وزيادة نموه بشكل أسرع، ولكن يمكنك الآن عمل بخاخ نمو الشعر في المنزل من خلال الاستعانة ببعض الأعشاب الطبيعية.

افضل بخاخ لنمو الشعر وللتخلص من تساقطه المكونات:-

كمية مناسبة من إكليل الجبل.

كمية من الماء.

طريقة التحضير:-

نحضر وعاء مناسب ونضع به الماء، ونضع الوعاء على النار إلى أن يغلي تمامًا.

ثم نقوم بإضافة إكليل الجبل إلى الماء المغلي، ونتركه لمدة لا تقل عن 20 ساعة.

ثم نقوم بتصفية الأعشاب ونضع الماء المستخلص منها أو منقوع هذه الأعشاب في زجاجة بخاخ.

ثم نقوم برش جلدة الرأس باستخدام هذا الخليط وندلك جيدًا للحصول على شعر ناعم وجذاب، ثم نتركه على الشعر حوالي 30 دقيقة فقط.

ثم نغسل الشعر باستخدام الماء الفاتر والشامبو المناسب لطبيعة ونوع الشعر.

قشور الرمان لعمل بخاخ لعلاج تساقط الشعر المكونات:-

قشور أربع ثمرات من الرمان.

نصف كوب من الماء.

طريقة التحضير:-

في البداية نحضر وعاء عميق ونضع به الماء، ثم نضع الوعاء على نار عالية.

ثم نقوم بتقطيع قشور الرمان ونضعها في وعاء الماء ونتركه إلى أن يغلي تمامًا.

ثم نخفف نار الموقد ونترك الوعاء على نار هادئة لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

ثم نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانبًا إلى أن يبرد، في م نضع السائل المستخلص من قشر الرمان في زجاجة بخاخ.

ثم نرش من هذا البخاخ على الشعر وندلك به جلدة الرأس.

يمكن إضافة نصف ملعقة كبيرة زبادي في حالة البشرة الدهنية.