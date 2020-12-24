- 1/2
- 2/2
افضل بخاخ لنمو الشعر وللتخلص من تساقطه إذا كنت من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الشعر مثل التساقط والجفاف والتقصف وانقسام الشعيرات، وتريد أن تتخلص من هذه المشاكل وتحصل على شعر طويل وناعم وقوي وصحي، عليك باستخدام مستحضر يساعد على تقوية جذور الشعر وزيادة نموه بشكل أسرع، ولكن يمكنك الآن عمل بخاخ نمو الشعر في المنزل من خلال الاستعانة ببعض الأعشاب الطبيعية.
افضل بخاخ لنمو الشعر وللتخلص من تساقطه المكونات:-
كمية مناسبة من إكليل الجبل.
كمية من الماء.
نحضر وعاء مناسب ونضع به الماء، ونضع الوعاء على النار إلى أن يغلي تمامًا.
ثم نقوم بإضافة إكليل الجبل إلى الماء المغلي، ونتركه لمدة لا تقل عن 20 ساعة.
ثم نقوم بتصفية الأعشاب ونضع الماء المستخلص منها أو منقوع هذه الأعشاب في زجاجة بخاخ.
ثم نقوم برش جلدة الرأس باستخدام هذا الخليط وندلك جيدًا للحصول على شعر ناعم وجذاب، ثم نتركه على الشعر حوالي 30 دقيقة فقط.
ثم نغسل الشعر باستخدام الماء الفاتر والشامبو المناسب لطبيعة ونوع الشعر.
قشور أربع ثمرات من الرمان.
نصف كوب من الماء.
في البداية نحضر وعاء عميق ونضع به الماء، ثم نضع الوعاء على نار عالية.
ثم نقوم بتقطيع قشور الرمان ونضعها في وعاء الماء ونتركه إلى أن يغلي تمامًا.
ثم نخفف نار الموقد ونترك الوعاء على نار هادئة لمدة لا تقل عن ربع ساعة.
ثم نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانبًا إلى أن يبرد، في م نضع السائل المستخلص من قشر الرمان في زجاجة بخاخ.
ثم نرش من هذا البخاخ على الشعر وندلك به جلدة الرأس.
يمكن إضافة نصف ملعقة كبيرة زبادي في حالة البشرة الدهنية.
- Xإقرأ أيضاً: كنز ربانى عظيم يقضى على شيب الشعر نهائيا وللابد
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بخاخ ساحر ضعيه لشعرك ولن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة و لن يتساقط بعد اليوم وينبت الفراغات و يحارب الصلع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.