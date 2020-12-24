ليه غسيل وجهك لمدة 60 ثانية على الاقل ممكن يغير بشرتك للافضل

البشرة الصحية مش بتحتاج لمنتجات عناية كتير او غالية ، وسر المظهر الصحي ده للبشرة ممكن يعتمد على حاجة بسيطة جدا وهي المدة اللي بتاخديها في غسل البشرة ، لازم تبدأي تهتمي بالموضوع ده وهتلاحظي نتايج رائعة وملحوظة في وقت قصير ، تعالوا نعرف مع بعض من خلال السطور الجايه ، فوايد غسل الوجه لمدة 60 ثانية وازاي الانتظام على القاعدة دي ممكن انه يحسن بشرتك.

فوايد غسل الوجه لمدة 60 ثانية:

واحدة من المتخصصين في العناية بالبشرة ، بتنصح ان غسل الوجه والرقبة المفروض ياخد مننا 60 ثانية على الاقل.

ضروري تسيبي غسول الوجه على البشرة:

خلال فترة النهار ، ممكن انه تتراكم كتير من البكتيريا على الجلد بالاضافة للمكياج اللي ممكن انه يدخل جوه مسام البشرة ، وبالتالي انتي في الحالة دي محتاجة تغسلي بشرتك بالغسول لمدة طويلة عشان تسمحي لمكونات الغسول انها تبدأ في العمل ، وتكسير وازالة الاوساخ والاتربة والمكياج بشكل افضل ، ده هيساعد على تحسين مظهر البشرة ، وهيخلي بشرتك ناعمة اكتر ، وهيدوب الدهون اللي بتسد المسام.

والطريقة دي الافضل استخدام معاها انواع غسول زيتية ، ولكن تقدري كمان تستخدمي الانواع التانية زي الغسول الرغوي, والكريم, والجل ، واتجنبي انواع الغسول الكاشطة زي المقشر ، لانها ممكن تضر البشرة لو تم استخدامها لفترة طويلة.

اتعاملي مع كل منطقة على الوجه بعناية:

الاجراء ده ممكن يكون مفيد خصوصا للمسام ، لانه لما بتختلط خلايا الجلد الميتة والبكتيريا الموجودة على وجهك بزيت الوجه الطبيعي (اللي بتنتجه الغدد الدهنية) ده بيسبب تراكم الزهم اللي بيسد المسام ، وده ممكن يأدي بعد كده للرؤوس السودا والبيضا ، وفي الحالة دي تنضيف كل منطقة في الوجه بعناية هيساعد في تقليل المشاكل دي.

طريقة غسل الوجه بتلعب دور كبير:

خبراء التجميل بيأكدوا ان كل حاجة لازم يتم فيها استخدام صوابعك بس ، متستخدميش فرش غسل الوجه, او الاسفنج, او فوطة الوجه ، ولكن دلكي بشرتك بشكل لطيف ومفيد بدل استخدام حاجات قاسية ممكن تضره ، والتدليك ده هيساعد على تحسين الدورة الدموية ، واللي ليها اثار ايجابية على البشرة ، زي تقليل التجاعيد وتحسين مظهر البشرة.

والطريقة دي مناسبة لكل انواع البشرة ، من اول الدهنية لحد الجافة.

حاولي على قد ما تقدري انك تاخدي وقتك في غسيل البشرة وتاخدي القاعدة دي فرصة ووقت للاسترخاء ، ومتنسيش المناطق المحيطة بالعين, والانف, والجبهة, والرقبة دلكيهم كويس ، ممكن عشان تخلي الوقت ممتع اكتر ، ممكن تدلكي بشرتك وانتي بتسمعي موسيقى او اغاني جنبك ، وتاخدي وقتك.

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