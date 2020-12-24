تحضير بريوش بالعجينة السحرية هشة وخفيفه مثل القطن للفطور والعشاء

تحضير بريوش بالعجينة السحرية تعتبر العجائن والمخبوزات من أشهر الأطعمة التي يحرص على تناولها الكثير من الأشخاص، لذا تهتم الكثير من ربات البيوت على القيام بإعدادهم بطريقة جيدة، ويعد البريوش من أهم أنواع المخبوزات الفرنسية وأسرار العجينة الذهبية للمخبوزات التي تتميز بطعمها الشهي، وتحضر من مكونات ذات قيمة غذائية عالية وهامة للغاية لصحة الجسم، ونحن اليوم سوف نتعرف سوياً على طريقة عمل البريوش بالعجينة السحرية.

نقدم لكم اليوم طريقة عمل عجينة البريوش السحرية، بمكونات ذات قيمة غذائية عالية وبطريقة تحضير سهلة وبسيطة وبأقل تكلفة تابعونا مع طريقة البريوش الذيذة:

نصف كليو من الدقيق.

رشة ملح.

ملعقة خميرة فورية.

4/3 كوب زبدة مذابة.

ملعقة محسن خبز.

ملعقتين من الحليب البودر.

4 ملاعق من السكر الناعم.

ظرف فانيليا.

حبتان من البيض.

نصف كوب من الحليب الدافئ.

نصف فنجان ماء دافئ.

في البداية نقوم بنخل الدقيق ومن ثم يضاف له الحليب المجفف والملح ويقلب.

نقوم بتفعيل ويضاف له القليل وخميرة فورية وتقلب بشكل جيد وتترك لعدة دقائق، ومن ثم نقوم بإضافتها للدقيق.

نقوم بتقليب 3 ملاعق من السكر في الحليب الدافئ ونقوم بإضافة الحليب بوسط الدقيق ونقلب الخليط.

من ثم نقوم بخفق البيض بإناء عميق مع الفانيليا، من ثم نقوم بإضافة البيض للدقيق ونقلب.

بعد ذلك نقوم بإضافة الزبدة ونبدأ بالعجن بطريقة جيدة ونستمر بالعجن لمدة ثلث ساعة متواصلين.

ومن ثم توضع العجينة في إناء عميق حتى تخمر ويتضاعف حجمها، وتشكل وتوضع بالثلاجة 8 ساعات ومن ثم تخرج وتترك لمدة نصف ساعة وتخبز بالفرن حتى تنضج لمدة ثلث ساعة حتى أن يصبح لونها ذهبي وتقدم وبالهنا والشفا.