اعملي البان كيك الأمريكي الهش في 5 خطوات فقط

البان كيك الأمريكي يعد من أشهر الحلويات بالمطاعم الأمريكية، وأصبح الآن من أشهر أطباق الحلويات بدول العالم، لأنه يتميز بمذاق رائع ورائحة شهية، كما تجعل جميع الأشخاص يعشقون تناوله، ويمكن تحضيره بكل سهولة بالمنزل، ولكن بعض السيدات لا تعرف طريقة تحضيره، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل البان كيك الأمريكي. طريقة عمل البان كيك الأمريكي طريقة عمل البان كيك الأمريكي المكونات 200 جرام من الدقيق.

2 ملعقة متوسطة بيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

150 جرام من الحليب.

بيضة كبيرة الحجم.

7 ملاعق متوسطة من الزبدة. خطوات تحضير البان كيك الأمريكي امزجي الملح، والبيكنج باودر مع مقدار السكر، والدقيق جيدا في وعاء مناسب للخلط. اسكبي الحليب ومقدار الزبدة، والبيض فوق خليط الدقيق، ثم امزجيهم جيدا حتى يتكون خليط متجانس. ضعي مقلاة كبيرة على نار هادئة، ثم وزعي كمية مناسبة من الخليط بالمقلاة، حتى يأخذ شكل قرص العجين. اتركي العجين لبضع ثواني، ثم قلبيه على الجهة الأخرى، حتى يكتسب اللون الذهبي من جميع الجهات. ضعي البان كيك الأمريكي بأطباق التقديم بعد الانتهاء من تحضيره، ثم زينيه ببعض الفواكه. طريقة عمل البان كيك الأمريكي بالزبادي خطوات تحضير البان كيك الأمريكيطريقة عمل البان كيك الأمريكي بالزبادي المكونات 2 بيضة كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ثلاث ملاعق كبير من السكر.

كوب صغير من الزبادي.

نصف كوب كبير من كريمة الخفق.

ربع كوب صغير من الزبدة.

ربع كيلو من الطحين.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

رشة قليلة من بيكربونات الصوديوم.

ربع ملعقة صغيرة من الملح ناعم. خطوات تحضير البان كيك الأمريكي بالزبادي قومي بإزالة بياض البيض عن صفار البيض ، ثم أخفقي الفانيلا مع صفار البيض، ومقدار السكر جيدا بواسطة الخلاط الكهربائي. ضيفي كريمة الخفق، ومقدار الزبادي، والزبدة إلى خليط صفار البيض جيدا، حتى يتكون خليط متجانس. اسكبي الباودر، و مقدار الطحين، وبيكربونات الصوديوم فوق الخليط السابق، ولكن بشكل تدريجي، ثم امزجيهم جيدا حتى يتكون خليط كريمي. امزجي الملح مع مقدار بياض البيض جيدا، ثم ضيفه إلى خليط الطحين جيدا، ثم اخلطيهم مرة أخرى. ضعي مقلاة كبيرة على نار هادئة، ثم وزعي بها كمية من الخليط، ثم اتركيه لمدة نصف دقيقة حتى يتكون قرص العجين. قومي بتقليب العجين على جميع الجوانب، حتى ينضج البان كيك. ضعي البان كيك الأمريكي بأطباق التقديم بعد الإنتهاء من تحضيره. طريقة عمل البان كيك بدون بيض خطوات تحضير البان كيك الأمريكي بالزباديطريقة عمل البان كيك بدون بيض المكونات ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

كوب وربع كبير من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من زيت نباتي.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب كبير من الحليب خالي الدسم.

2 ملعقة كبيرة من الماء. X إقرأ أيضاً: اعملي شاورما الدجاج السورية على أصولها والطعم والريحة تحفة

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