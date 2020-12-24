فوائد عشبة رجل الأسد الصحية وأهم فوائدها المميزة بالنسبة للنساء

تحتوي عشبة رجل الأسد علي كثير من الفوائد الصحية لجسم الإنسان ولكن كثير من الناس لا يعرفونها، فهي عشبة معمرة تنتمى إلى الفصيلة الوردية، وتعرف العشبة بأكثر من مسمى، مثل عباءة السيدة وحاملة الندى ورجل السبع، وتمتلك العشبة حمض الساليسيليك وبعض من الزيوت الطيارة التي تجعلها تدخل في كثير من الاستخدامات الطبية، وتحتوي هذه العشبة على فوائد كثيرة بالنسبة للسيدات، ويتم استخدامها بإضافة ملعقة من مسحوقها إلى كوب من الماء المغلي وتركها لمدة عشر دقائق ثم تناولها كمشروب ساخن، ويمكن استخدامها كغسول للفم، وكثير من النساء تستخدم منقوع العشبة لعلاج الالتهابات المهبلية، وسنتناول في هذا المقال شرح فوائد عشبة رجل الأسد الصحية.

فوائد عشبة رجل الأسد

تتميز عباءة السيدة بفوائد صحية عديدة منها مايلي:ـ

تستخدم في علاج مشاكل البشرة من حب الشباب والطفح الجلدي، وتساعد أيضاً في الحفاظ علي صحة الشعر والحفاظ على لونه الطبيعي، والحفاظ على فروة الرأس وذلك لاحتوائها علي مضادات الأكسدة. تساعد في علاج مشاكل الجهاز الهضمي، مثل آلام المعدة والإسهال وعسر الهضم، وذلك لاحتوائها على حمض الساليسيليك. تستخدم لعلاج نزيف اللثة والتهاب الحلق وذلك يتم باستخدامها كغسول للفم. تساعد في عالج نزلات البرد والانفلونزا، وذلك لأن استخدام مستخلص هذه العشبة يقلل من نمو بعض أنواع البكتريا وذلك لاحتوائها على مضادات للأكسدة. تساعد في علاج التوتر والقلق عند بعض الأشخاص، لذلك ينصح باستخدام مغلي العشبة قبل الذهاب إلى النوم.

فوائدها بالنسبة للنساء

تتمتع عباءة السيدة بفوائد عديدة للسيدات وهي كما يلي:ـ

تعمل علي تنظيم الحيض، فكثير من النساء يعانون من هذه المشكلة، كما أنها تعمل على الحد من آلام الحيض أيضاً.

تساعد في إنقاص الوزن خاصة منطقة البطن والأرداف، ويتم ذلك بنقعها في ماء مغلي مع النعناع أو الكمون ثم بعد ذلك تناولها كمشروب يومي.

تعمل علي علاج الالتهابات المهبلية، والتخلص من تكيس المبايض.

تستخدم لعلاج حالات النزيف الداخلي.

تساعد في ظهور الحيض في فترة البلوغ عند الفتيات اللاتى تأخر ظهور الحيض لديهم.

أضرار عشبة رجل الأسد

لا توجد أدلة كافية حول الأضرار التي تسببها هذه العشبة، ولكن يجب عدم استخدامها من قبل السيدات الحوامل والمرضعات تجنباً لحدوث مضاعفات، كما يجب استخدامها بكميات محدودة وعدم الفرط في استخدامها.