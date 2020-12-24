التخلص من الشيب والشعر الأبيض بوصفة طبيعية من مكون رهيب وبسيط، تعد مشكلة الشيب وظهور الشعر الأبيض من أكثر المشاكل الجمالية التي تؤرق النساء عن الرجال، وذلك لأنه يعد أمر هام بالنسبة إليها حيث أن شيب الشعر يؤثر علي لون ومظهر الشعر مما يسبب الإزعاج والشعور بالإحراج، وهذا لأنه يضفي علي الشعر اللون الأبيض أو الرمادي مما يجعله يفقد رونقه وجاذبيته، ولهذا تلجأ الكثير من النساء إلي صبغ الشعر بالمواد الكيميائية الضارة علي الشعر وفروة الرأس عوضاً عن المكونات الطبيعية التي تمنحك نتيجة فعالة وآمنة علي الشعر.

وصفة طبيعية للقضاء علي الشيب والشعر الأبيض والسر في هذا المكون الرهيب

هناك العديد من الوصفات الطبيعية والتي تساعد في التخلص من الشيب والشعر الأبيض، وذلك من خلال مواد طبيعية لها قدرة فعالة في علاج الشعر الأبيض و الشيب المبكر والقضاء عليه نهائياً لتحصلي علي شعر أسود اللون طبيعي وبدون مواد كيميائية أو استخدام الصبغة،ولهذا سوف أقدم لكم وصفة طبيعية تعمل علي التخلص من شيب الشعر والشيب المبكر بمكون بسيط ويتوافر في كل منزل وغير مكلف.

وصفة الشاي الأسود والملح للتخلص من الشيب والشعر الأبيض

يعد الشاي من أهم وأقوي المكونات الطبيعية التي تحتوي علي مواد تعزز إفراز هرمون الميلانين في فروة الرأس، مما يمنح الشعر المظهر الطبيعي والحفاظ علي لون الشعر دون تغييره، كما ينصح به خبراء الصحة والجمال في استخدامه عند صبغ الشعر لتعزيز لونه وإطالة عمره لفوائده العديدة، أما الملح فهو من المكونات البسيطة والمتوفرة في كل منزل ولكن له فوائد عديدة منها تطهير فروة الرأس من الفطريات والبكتيريا الضارة.

2 ملعقة صغيرة من الشاي الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الماء.

قومي بغلي الشاي الأسود في كوب من الماء ثم ضيفي إليه ملعقة الملح، وبعد ذلك اتركيه حتي يبرد ثم يوضع علي فروة الرأس والشعر مع التركيز علي الأماكن التي يوجد بها شعر أبيض.

يترك الماء الناتج عن غلي الشاي الأسود والملح علي الشعر لمدة 20 دقيقة ثم يغسل الشعر بالماء البارد فقط، مع عدم استعمال الشامبو بعد الوصفة.

يتم تكرار وصفة التخلص من شيب الشعر والشعر الأبيض مرتين في الأسبوع، وتعد هذه الوصفة علاج نهائي للتخلص من الشيب والشعر الأبيض دون ظهوره ثانية لتتمتعي بشعر طبيعي وجذاب.

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مكونات وصفة التخلص من الشيب والشعر الأبيضطريقة تحضير وصفة القضاء علي الشيب والشعر الأبيض وكيفية استخدامها