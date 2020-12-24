أقوى وصفة مغربية ساحرة في تطويل وانبات وتكثيف الشعر النتيجة ستبهرك

أقوى وصفة مغربية ساحرة في تطويل وانبات وتكثيف الشعر يعتبر الشعر الطويل والكثيف سر من أسرار جاذبية المرأة، فالكثير من النساء يبحثن عن وصفات لتطويل الشعر بالمكونات الطبيعيه المنزلية، بعيدًا عن استخدام مستحضرات العناية بالشعر والتي قد تحتوي على مواد كيميائية تؤدي إلى تلف الشعر وتقصفه، حيث أن هذه الوصفات تساعد على تطويل وتكثيف الشعر، إلى جانب تغذيته وتقوية بصيلاته ومنع التساقط، وهناك عدد من الوصفات المغربية التي اشتهرت مؤخرًا لتطويل وتكثيف الشعر، والتي سوف نذكر وصفتين منهم في السطور القادمة والتي حققت نتائج مذهلة تابعونا. وصفة الكمون لتطويل الشعر وتكثيفه:- المكونات:- ملعقة ونصف من الكمون المطحون.

كوب زيت زيتون. طريقة التحضير والتطبيق:- نحضر وعاء ونضع فيه الكمون المطحون وزيت الزيتون ونقلبهم معًا جيدًا.

ثم نترك الخليط لمدة لا تقل عن 8 ساعات، ثم نضع الخليط على الشعر بالكامل وعلى فروة الرأس والجذور وندلك بلطف لمدة دقائق.

ثم نغطي الرأس ونترك الخليط حوالي ساعة إلا ربع، ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر ثم الماء البارد والشامبو.

نكرر هذه الطريقة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة فعالة سريعه. وصفة الثوم لتطويل وتكثيف وتنعيم الشعر:- المكونات:- ملعقتين ونصف زيت جوز هند.

ملعقتين ونصف زيت زيتون.

6 فصوص ثوم. طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:- في وعاء على نار هادئة، نضع جميع المكونات السابق ذكرها، وننتظر حتى الغليان.

ثم نرفع الوعاء من على النار بعد أن يغلي تمامًا ونتركه إلى أن يبرد.

ثم نقوم بوضعه على جلدة الرأس مع التدليك المستمر لمدة 15 دقيقة.

ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو والبلسم المناسب لطبيعة ونوع الشعر.

نقوم بتطبيق هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع للحصول علي أفضل نتائج بوقت سريع. X إقرأ أيضاً: أقوي كيراتين طبيعي للشعر الجاف الخشن وطريقة فرد الشعر وترطيبه طبيعياً طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:-

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