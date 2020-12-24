العجينة السائلة لعمل الفطائر السريعة بدون عجن سهله وبسيطة

العجينة السائلة لعمل الفطائر السريعة تعتبر الفطائر السائلة من الوصفات التي حازت على إقبال وطلب كبير بحشواتها المتنوعة، حيث أنها سهلة التحضير وخفيفة ومحببة للكبار والصغار على المعدة وذات طعم شهي ويمكن تحضيرها في الفطار أو العشاء بحشوات مختلفة، وعلى الرغم من ذلك فأنها ذات قيمة غذائية كبيرة لانها تحتوي علي مكونات تفيد الجسم للكبار والصغار، فهيا بنا لنتعرف على طريقة تحضير الفطائر السائلة في المنزل بأقل تكلفه واعلي قيمة غذائية. خطوات تحضير الفطائر السائلة تعرفي معنا على خطوات تحضير الفطائر السائلة السهلة والسريعة في دقائق خطوة بخطوة وبمكونات بسيطة وبأقل تكلفة تابعونا: المكونات: كوب واحد من الدقيق.

ملعقة من الخميرة الفورية.

كوب من الحليب البودر.

ملعقة سكر.

كوب ماء نقي.

رشة ملح.

ملعقة من البيكنج بودر.

بيضة واحدة. طريقة التحضير: في إناء عميق نقوم بمزج الدقيق مع البيكنج بودر والحليب البودرة بشكل جيد.

ونقوم بعمل خليط الخميرة مع ملعقة من السكر والقليل من الماء الدافئ وتترك جانباً حتى تتفاعل.

ونحضر الخلاط الكهربائي ونضع به إناء المكونات الجافة ومن ثم نضيف له البيض والماء ونخلط المكونات معاً ومن ثم نقوم بوضع مزيج الخميرة مع الاستمرار في الضرب دون توقف ثم نتركه لمدة ربع ساعة.

في هذه الأثناء نقوم بتحضير الحشو من الممكن أن تكون لحم مفروم أو بصل أو دجاج مسلوق ويضاف لها القليل من أوراق البقدونس المفروم مع الجزر المبشور والبطاطس والبازلاء أو علي حسب الحشو التي تريديه.

نقوم الآن بإحضار مقلاة من النوع الغير اللاصق وتدهن بالقليل من الزيت وتوضع على النار ونكب عليها الخليط بشكل دائري ومن ثم نضع عليها الحشو وتلف مثل الساندوتش وتقدم وبالهنا والشفا. X إقرأ أيضاً: تحضير ككية الكابتشينو الرهيبة هشه مثل القطن لمحبين الشكولاته المكونات:

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