5 خطوات لطريقة عمل القرص الطرية والهشه بنتيجة ممتازة .. تعرف عليها

طريقة عمل القرص الطرية والهشه طريقة عمل القرص الطرية والهشه القرص الطرية من الوصفات التي يبحث عنها الكثير من الأمهات فهي محببه للكبار والصغار بطعمها الشهي والمميز وقيمتها العالية، حيث تعتبر من أشهى المخبوزات التي يتم عملها بالزبادي أو اللبن الرائب، كما أنها تقدم غالبًا على الإفطار بجانب كوب شاي وفي العشاء، وهناك طرق عديدة لعمل القرص بطريقة سهلة وسريعة بأقل المكونات وبطرق ناجحه وبسيطة، حيث يمكن عملها سادة أو بحشوة العجوة تابعي معنا أفضل الطرق لعمل القرص الطريه في البيت بالخطوات.

طريقة عمل القرص الطرية والهشه المكونات:-

علبتين زبادي.

أربعة أكواب دقيق أبيض.

فنجان من الزبدة أو السمنة.

نصف ملعقة كبيرة خميرة جافة.

ملعقة كبيرة سكر ناعم.

القليل من الملح.

ملعقة كبيرة سمسم.

ماء دافئ.

طريقة التحضير:-

نحضر كوب ونضع به الماء ونضيف له الخميرة الجافة والسكر ونقلبهم معًا جيدًا، ثم نغطيهم ونتركهم حوالي عشر دقائق حتى تتفاعل الخميرة.

ثم نحضر وعاء عميق ونضع به الدقيق ونضيف له الزبدة أو السمنة ( حسب الرغبة) والزبادي، ونقلب كل المكونات معًا بشكل جيد.

ثم نضيف خليط الخميرة والسكر إلى العجينة ونستمر في العجن إلى أن نحصل على عجينة متماسكة لا تلتصق باليد، ثم نقوم بتغطية العجينة باستخدام فوطة مطبخ نظيفة ونتركها لمدة لا تزيد عن نصف ساعة.

ثم نقطع العجين على هيئة كرات، ثم نضغط على الكرات برفق لنكون أقراص ونضعها في صينية، ثم نرش عليها السمسم ونغطيها بفوطة المطبخ مرة أخرى ونتركها لمدة ساعة.

ثم نقوم بتشغيل الفرن على 180 درجة، ونضع الصينية في الفرن حوالي 10 دقائق فقط أو حتى يصبح وجهها ذهبي، ثم نخرج الصينية من الفرن وبذلك تكون جاهزة للتقديم ساخنة.