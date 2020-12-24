طريقة عمل عجينة سحريه لكل أنواع المعجنات والفطائر والبيتزا هشه وخفيفه

عجينة لكل أنواع المعجنات تعتبر المعجنات والفطائر من الأكلات الشهية التي يفضلها الكثير من الأشخاص وخصوصًا الأطفال والكبار ايضا، ولذلك تبحث كل أم عن طريقة سهلة لعمل عجينة تناسب كل المعجنات، وذلك بدلاً من شرائها من المحلات ودفع مبالغ كبيرة وعملها في البيت سهلة وبطريقة مضمونة، ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على طريقة سريعة لعمل أفض لعجينة تصلح لكل أنواع المعجنات والفطائر الشهية والبيتزا وبأقل مكونات وتعتبر من أفضل العجائن الهشه والخفيفه لجميع المخبوزات.

عجينة لكل أنواع المعجنات مقادير العجينة:-

5 أكواب من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من الحليب الجاف.

كوب إلا ربع من الزيت النباتي.

ملعقة وربع من الخميرة الجافة.

كوبين ونصف من الماء الدافئ.

ملعقتين ونصف من السكر الناعم.

القليل من الملح.

خطوات تحضير العجينة:-

نحضر نصف كوب من الماء الدافئ ونضع فيه الخميرة الجافة والسكر، ثم نقلبهم معًا جيدًا ونتركه لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى تتفاعل الخميرة.

ثم نحضر وعاء عميق ونضع فيه الدقيق، ثم نضيف إليه الملح والحليب الجاف ونقلبهم معًا جيدًا.

ثم نقوم بعمل حفرة في الدقيق ونسكب فيها الكمية المتبقية من الماء الدافئ والزيت ونقلب قليلاً حتي تتجانس المكونات معا.

ثم نقوم بإضافة خليط الخميرة والسكر إلى العجينة ونعجن كل المكونات مع بعضها البعض لمدة دقائق.

نستمر في العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة لكل انواع المعجنات، ثم نغطي العجينة بفوطة مطبخ نظيفة ونتركها في درجة حرارة المطبخ أو داخل الفرن حتى تختمر لمدة لا تقل عن ساعة.

ننتظر لمدة لا تقل عن ساعة حتى تصبح العجينة جاهزة للاستخدام ولعمل أنواع مختلفة من المعجنات والفطائر سادة او محشية فهي من أشهي المعجنات علي الاطلاق.