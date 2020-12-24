طريقة عمل كيك الطاسة بالشوكولاتة الشهية والسريعة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي

قامت الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها الشهير على أد الأيد الذي يزاع على قناة سي بي سي سفرة بتحضير كيك الطاسة بالشوكولاتة فبدلاً من عمل الكيكة بالطريقة التقليدية في الفرن عرضت الشيف طريقة سهلة للغاية وسرعية لتنفيذها، يمكنك أنت أيضاً تحضيرها بكل سهولة في مطبخك بنكهة الفانيليا او الشوكولاتة حسب ذوقك وتقديمها لأطفالك وضيفوك ليستمتعوا بها فتابعينا لتعرفي الطريقة. كيك الطاسة بالشوكولاتة المقادير اللازمة لتحضير الكيكة: كوب واحد من الدقيق الأبيض المناسب للمخبوزات.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر الأبيض الناعم.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ربع ملعقة صغيرة من بيكنج صودا أو صودا الخبز.

رشة من ملح الطعام الأبيض.

نصف كوب من الحليب السائل.

بيضة واحدة كبيرة في الحجم.

ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة أو يمكن استخدام البودر.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام الغير محلى. كيك الطاسة بالشوكولاتة المقادير اللازمة لتحضير الكيكة: خطوات تحضير كيك الطاسة بالشوكولاتة : قومي بخفق البيض مع السكر في وعاء عميق باستخدام المضرب الكهربائي أو اليدوي حتى يختفي السكر. أضيفي الخل والفانيليا والكاكاكو وقلبي جيداً. أضيفي اللبن السائل إلى خليط البيض واخفقي جيداً بالمضرب حتى تتجانس المكونات. أضيفي الزيت بشكل تدريجي مع التقليب حتى يمتزج مع الخليط. في وعاء آخر قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة به والتي قد تسبب فساد العجين. أضيفي الملح والبيكينج بودر وصودا الخبز إلى الدقيق وقلبي جيداً. أضيفي خليط الدقيق بشكل تدريجي إلى خليط البيض مع التقليب المستمر في اتجاه واحد. بعد التأكد من امتزاج كل المكونات معاً غطي الوعاء واتركي الكيك ترتاح قليلاً. أحضري طاسة لا تلتسق مثل التيفال أو الجرانيت وادخهنيها بطبقة من الزيت أو السمن. ضعي الطاسة على نار متوسطة حتى تسخن. أضيفي عجين الكيك إلى الطاسة ثم رشي القليل من مبشور الشوكولاتة أو الشوكولاتة الفارماسيل على الوجه كتزيين. قومي بتغطية الطاسة بورق نايلون ثم ضعي غطاء الطاسة. اتركي كيك الطاسة ينضج على نار هائة حتى يتماسك العجين وتتشكل الكيكة. تأكدئ من أن الكيك قد نضجت باستخدام عود خشبي أو سكينة رفيعة. ارفعي الكيك من على النار واتركيها تبرد ثم قطعيها. يمكنك إضافة الكريمة للتزيين أو صوص الشوكولاتة ثم قدميها باردة. X إقرأ أيضاً: البسبوسة على الطريقة التركية بنكهة لذيذة لا تقاوم فقط من مطبخك خطوات تحضير كيك الطاسة بالشوكولاتة :

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كيك الطاسة بالشوكولاتة الشهية والسريعة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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