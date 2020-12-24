افضل واقوى انواع زيوت الشعر في مصر والخليج لتقويه الشعر وتكثيفه مثل شعر الهنديات 

الشعر مثل باقي أعضاء الجسم يحتاج للمحافظة والعناية والاهتمام، كما أنه يفقد الكثير من العناصر التي تمنح الصحة واللمعان ومن الممكن ان تقومين بتعويض تلك العناصر عن طريق استخدام الزيوت الطبيعية الفعالة التي تعطي الشعر وفروة الرأس كل ما يفقده ويحتاج إليه، لذا سوف نستعرض لك مجموعة من اهم ,افضل الزيوت الطبيعية.

يوجد الكثير من أنواع الزيوت الطبيعية التي يتم استخدامها للمحافظة على الشعر وتحفيز عملية نموه بشكل جيد ومنها ما يلي:

زيت جوز الهند:

هو من أحد أنواع الزيوت التي تحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم الذي يحافظ على فروة الرأس، كما أنه يعمل على تعزيز نمو الشعر ويعالج الشعر التالف فقومي بتسخين القليل من زيت جوز الهند وابدئي في تدليك فروة الرأس به ويكون من الأفضل إذا قمت بتركه طول الليل على الشعر حتى يعطي أفضل النتائج وفي الصباح قومي بغسله بالماء الفاتر والشامبو، كما من الممكن أن يتم توزيع زيت جوز الهند على الشعر مرة واحدة باليوم وتكرار استخدامها مرتين في الأسبوع.

زيت الزيتون:

يتم استخدام زيت الزيتون في علاج تساقط الشعر بالإضافة إلى أنه يعمل على تعزيز نمو الشعر، واستخدامه بشكل منتظم قد يساعد على منع تراكم هرمون دايهيدوتسوستيرون مما يسهل عملية نمو الشعر بسرعه ورطبه بصورة طبيعية تماماً، فقومي بتدفئة مقدار مناسب من زيت الزيتون ودلكي به فروة الرأس، ثم احضري منشفة نظيفة يلف بها الشعر وتترك لمدة 20 دقيقة وبعدها يشطف الشعر بالماء الفاتر والشامبو ويكرر استخدامه كل 4 أيام وسوف تظهر النتائج من أول اسبوع من الاستخدام المنتظم، والالتزام باستخدام حمام شعر زيت الزيتون حتى تحصلين على النتائج المطلوبة سريعاً