تقشير الوجه بخلطة طبيعية جبارة تمنحك بشرة صافية ومشرقة من أول استخدام، يعد تقشير الوجه والبشرة من أهم روتين العناية بالبشرة والتي لا غني عنها للتمتع ببشرة صافية ونضرة، ولكن مشاكل البشرة كثيرة وذلك لأنها تتعرض للعديد من العوامل التي تؤثر علي لونها مثل التعرض المباشر لأشعة الشمس الضارة والتي قد تسبب بقع داكنة وتصبغات في الوجه، ويعد تقشير البشرة من الخطوات الهامة للحفاظ علي نضارة وجمال البشرة.

أقوي خلطة طبيعية لتقشير الوجه وتعطيها مظهر جمالي رائع ومشرق

تتوافر العديد من الخلطات الطبيعية والتي تمنحك بشرة مثالية وخالية من أي عيوب، ومعنا اليوم أقوى مقشر طبيعي للوجه والبشرة، والتقشير الطبيعي المكون من مواد طبيعية آمنة علي البشرة هي أفضل ما يمكنك استخدامه لتوافرها في منزلك، دون الحاجة إلي شراء منتجات تقشير البشرة الباهظة الثمن والتي لها تأثير كبير وضار علي بشرة الوجه علي المدي البعيد، ولهذا سوف أقدم لكي خلطة طبيعية جبارة تجعلك تقومي بتقشير الوجه بمكونات طبيعية فعالة.

خلطة الدقيق والزبادي والكركم لتقشير الوجه

يعمل الدقيق كمقشر طبيعي لتفتيح البشرة وتنظيف مسام الوجه والتخلص من الجلد الميت الذي يتراكم علي طبقة الجلد الخارجية، كما يساعد في تغذية الجلد وغلق مسامات الوجه مما يساهم في منع ظهور الشيخوخة، أما الزبادي فهو مرطب قوي وفعال للبشرة مما يمنحها النعومة والترطيب اللازم، أما الكركم يقوم بإزالة طبقة الجلد السمراء والبقع الداكنة ويحمي البشرة من التجاعيد.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

1/2 ملعقة صغيرة من الكركم.

مكونات خلطة تقشير الوجه لبشرة صافية ومشرقةطريقة تحضير خلطة تقشير الوجه والحصول علي بشرة مثالية

تعتبر هذه الخلطة من خلطات تقشير وتنظيف الوجه لكونها تتكون من وصفات منزلية تمنحك بشرة صافية وناعمة مثل الأطفال نقوم بمزج كل المكونات جيداً حتي نحصل علي عجينة سهلة يمكن فردها علي الوجه، ثم يتم توزيع الخلطة برفق واتركيها لمدة 30 دقيقة تقريبا.

يتم إزالة خلطة تقشير الوجه بالماء الفاتر مع مسح الوجه بعد الخلطة بقطنة مبللة بماء الورد لغلق مسامات البشرة، ويتم تكرار خلطة تقشير الوجه مرتين فقط في الأسبوع مما يمنحك بشرة مشرقة ونضرة، وهذا يرجع إلي استخدام مقشر طبيعي لتفتيح البشرة وتنظيف مسام الوجه ويزيل الجلد الميت.