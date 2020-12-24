فوائد الحلبة المطحونة مع الحليب لزيادة الوزن، تتلخص في كونها تحتوي على عناصر غذائية مركبات كيميائية عدة تؤثر على الوزن من نواحي عدة سوف نتعرف عليها في الموضوع التالي، كما سنتعرف على الطريقة الصحيحة لزيادة الوزن عن طريق الحلبة مع الحليب.

فوائد الحلبة المطحونة مع الحليب لزيادة الوزن:

أكد موقع " ويب طب" أن للحلبة فوائد عدة في زيادة الوزن وهي:

الحلبة فاتح للشهية مما تساهم في الزيادة في تناول الأطعمة.

الحلبة مع الحليب يشكل مشروب محسن للهضم مما يساعد على زيادة الشعور بالجوع.

تحتوي الحلبة على مادة السابونين الذي يعزز صحة الجهاز الهضمي ويساعد على تناول الأطعمة بشكل أكبر.

للحلبة دور في تحفيز الأنسولين وخفض مستويات سكر الدم ولذلك تأثير على زيادة الرغبة في تناول الأطعمة، وبالتالي زيادة السعرات الحرارية وزيادة الوزن.

طريقة زيادة الوزن بالحلبة:

شرب مغلي الحلبة المطحونة مع لحليب هو أفضل الطرق لزيادة الوزن.

تتوفر في الصيدليات حبوب طبية مصنوعة من الحلبة وهي طريقة آمنة لزيادة الوزن.

يمكن استخدام بذور الحلبة في إعداد الوصفات وأو إدخالها إلى الأطعمة و المشروبات وحتى السلطات و المعجنات، وذلك للمساعدة في زيادة الوزن بشكل تدريجي.

تحميص حبات الحلبة الجافة واستخدماها بديل للقهوة أو شربه كمشروب شاي دافئ، وهي طريقة تتيح الاستفادة القوى من فوائد الحلبة الصحية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.