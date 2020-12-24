أفضل كريم أساس للبشرة الدهنية وطريقة اختيار الدرجة المناسبة لبشرتك

أفضل كريم أساس للبشرة الدهنية هو أمر يرغب في معرفته كثيراً من السيدات، وصاحبات البشرة الدهنية يدركن أن البشرة الدهنية يجب أن يتم معاملتها بعناية وأن تعامل معاملة خاصة وألا يتم استخدام أي نوع من أنواع الفاونديشن “كريم الأساس” الغير مناسب لبشرتهن تي تتمكن السيدة من وضع المكياج بطريقة مثالية دون أن يسيل الفاونديشن أو يكون طبقة جيرية غير محببة، لذا يجب أن تحرص كل سيدة من استخدام فاونديشن مناسب لنوع بشرتها والتي تساعد في الحصول علي تغطية كاملة أو متوسطة أو خفيفة حسب الرغبة، وأن يكون مطابق لمواصفات التي تقرها هيئة الغذاء و الدواء.

أفضل كريم أساس للبشرة الدهنية وطريقة اختيار الدرجة المناسبة

يجب العناية بالبشرة الدهنية وعمل روتين يومي لها، ومن المعروف أن الفاونديشن قد تم صنعه خصيصاً لإخفاء عيوب البشرة سواء كانت بقع غامقة أوأثار الحبوب أو ظهور هالات سوداء تحت العين أو غيرها،لذلك يجب عليك سيدتي الحرص علي اختيار درجة فاونديشن مناسبة للدرجة بشرتك وان تكون درجة التغطية أيضاً مناسبة لإخفاء مشاكل البشرة المختلفة،فيجب أن تكون الدرجة مطابقة للون بشرتك علي ألا يتم استخدام الدرجة الفاتحة عن البشرة أو الدرجة الغامقة، ويتم ذلك عن طريق تجربة الكريم جزء من الوجه أو علي عظمة الفك بشكل مباشر، ولا يجب اختيار الدرجة بوضعها علي اليد كما هو معتاد لاختيار الدرجة، حيث أن لون بشرة الوجه غالباً من يختلف عن بشرة اليد، كما يجب اختيار الدرجة في إضاءة طبيعية حيث أن الإضاءة الشديدة لا تظهر الدرجة الطبيعية للفاونديشن.

أفضل كريم أساس للبشرة الدهنية

يمكنك التعرف علي أفضل كريم كولاجين للعناية بالبشرة، ومما لا شك فيه أن البشرة الدهنية يجب إن تتعاملي معها سيدتي بحرص وألا يتم استخدام أي كريمات غير مناسبة لنوع بشرتك، بداية من الفاونديشن أو الكونسيلر حتي الكريمات المرطبة والروتين اليومي للبشرة وغيرها، أما عن أفضل الأنواع فهي كالتالي:

ميلاني كو نسيل Milani conceal + Perfect 2 In 1

يعتبر كريم ميلاني كو نسيل من افضل أنواع الفاونديشن للبشرة الدهنية ، يتميز بانه مقاوم للماء ومقاوم للتعرق، ولا قلق من استخدامه تحت العين بشكل مباشر، متاح من هذا الكريم أكثر من 45 درجة ،كما يتميز بالتغطية العالية وسعرة يصل إلي حوالي 10 دولار .

فاونديشن ديور فوريفر Dior forever

مناسب جداً للبشرة الدهنية، و ملمسه ناعم وطبيعي و لا تحتاجي إلي وضع كمية كبيرة منه لإخفاء عيوب البشرة كما أنه يعتبر من افضل أنواع الفاونديشن المقاوم للماء ويقوم بإخفاء جميع عيوب الوجه من هالات سواء أو بثور أو بقع داكنة.

فاونديشن دوبل وير Double wear

يتميز فاونديشن دوبل وير انه ذات تغطية متكاملة، حيث يمتلك تركيبة أكثر سماكة مما يجعله يدوم علي البشرة الدهنية لمدة 24 ساعة.

فاونديشن بوبي براون Bobbi Browen stick foundaton

إذا كنتي من محبي تغطية البشرة بشكل كامل لإخفاء عيوب البشرة دون الحاجة إلي استعمال اكثر من نوع واحد من الفاونديشن فعليك استخدام فاونديشن بوبي براون فهو الاختيار الأفضل لك، ويتميز كريم بوب فاونديشن بانه سهل الفرد علي البشرة ويحتوي علي زبدة الشيا الأصلية التي تعمل علي ترطيب البشرة الدهنية دون أن تسبب لمعة في البشرة، كما يتميز الكريم بانه مقاوم للماء و التعرق.

فاونديشن ايسنس سوفت تاتش موس Essence soft touch mousse foundation

فاونديشن موس من افضل أنواع الكريمات الصديقة للبشرة الدهنية، فهو عبارة عن كريم و باودر في آن واحد لا يعطي للبشرة اللمعان الغير محبب بل يكون مطفي كما لا يوجد داعي لاستخدام باودر بعد الفاونديشن ، يتميز كريم موس من ايسنس انه خفيف علي البشرة ويعطي شكل طبيعي ومناسب للاستخدام اليومي للبشرة، لكن نسبة التغطية به غير عالية لذا فيستحب استخدامه في البشرة التي لا يوجد بها عيوب.

فاونديشن لوريال انفا لبل برو مات loreal infallible pro matte

من المعروف أن فاونديشن لوريال انفا لبل برو مات خالي من الزيوت و اللوك النهائي بعد استخدامه مطفي تماماً، وشكلة كالبودر تماماً وهذا يعني انه استخدام فاونديشن لوريال يمكنك من الاستغناء عن وضع طبقة من البودر بعد استخدامه ويمكنك الاكتفاء به فقط لإطلاله رائعة ،افضل طريقة لدمجه هو استخدام البيوتي بليندر .