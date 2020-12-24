اقوى كريم لشد الوجه بمفعول البوتوكس وكأنك في العشرين من عمرك

طريقه عمل كريم للقضاء على التجاعيد تعد التجاعيد على البشرة من أشهر المشاكل التي يتعرض لها الكثير من الأشخاص، مما يؤدي إلى الشعور بالإحراج، وخصوصًا لدى النساء عند التقدم في العمر، وقد تظهر بعض التجاعيد والخطوط الدقيقة مبكرًا قبل الوصول إلى مرحلة الشيخوخة، بسبب تعرض البشرة للعديد من العوامل الخارجية، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض طريقة سهلة لعمل كريم صحي للقضاء على التجاعيد وشد البشرة، وذلك من خلال استخدام مكونات بسيطة وغير مكلفة.

طريقة عمل كريم للقضاء على التجاعيد المكونات:-

150 جرام جل ألوفيرا.

150 جرام خيار.

كمية مناسبة من الماء.

طريقة التحضير:-

نحضر الخلاط الكهربي ونضع به الجل والخيار ونخلطهم معًا بشكل جيد.

ثم نقوم بإضافة الماء شيئاً فشيء ونستمر في الخلط حتى نحصل على مزيج متجانس.

ثم نقوم بحفظ الكريم في علبة نظيفة وجافة من الزجاج.

ثم نقوم بدهن البشرة كل يوم باستخدام هذا الكريم السحرى لازالة التجاعيد وتوحيد لون البشره قبل الخلود إلى النوم، ونتركه إلى الصباح التالي.

خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين سوف نلاحظ نتائج مدهشة.

طريقة عمل كريم لشد البشرة المكونات:-

أربع ملاعق صغيرة نشا.

نصف فنجان شاي أخضر دافئ.

طريقة التحضير

نحضر وعاء ونضع به النشا ثم نضيف إليه الشاي الدافئ شيئاً فشيء، ونخلطهم معًا بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس يشبه الكريم.

ثم نقوم بوضع هذا الكريم الخطير لازالة التجاعيد على البشرة مع الحرص على الابتعاد عن منطقة العينين.

نترك الكريم على البشرة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر والغسول المناسب لطبيعة البشرة، ثم نشطفه بالماء البارد.

نقوم باستخدام هذا الكريم ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتيجة فعالة.