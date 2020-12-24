طريقة عمل البسبوسة في المنزل، تُعد البسبوسة أحد أهم الأطعمة الشهية، والحلوى الشرقية التي يُحبها الكبار والأطفال، ونظراً للظروف العصيبة التي يمر بها العالم جراء فيروس كورونا خاصةً أننا على أعتاب موجة ثانية، وفي إطار حرص الأمهات على عدم شراء الأطعمة من الخارج خوفاً من انتقال الفيروس، تسعى إلى صُنع كل الأطعمة التي يحبها الأطفال في المنزل، وسوف نُقدم لكم في هذه المقالة عبر موقعنا خلال السطور القادمة، طريقة عمل صينية البسبوسة في عشرة دقائق فقط، وبطرق سهلة وبسيطة.

طريقة عمل صينية البسبوسة

أولاً:- المقادير

1- كوب من جوز الهند.

2- كوب من السكر.

3- كوب ونصف دقيق السميد.

4- ربع كوب من السمن البلدي.

5- كوب من القشطة.

6- نصف كوب من اللوز.

7- بيكينج بودر.

8- كوب آخر من السكر من أجل الحصول على الشربات.

9- كوب من الفستق الحلبي.

ثانياً:- طريقة التحضير

يتم خلط الدقيق مع السمن جيداً ثم يوضع ملعقة من البيكنج بودر ويتم العجن جيداً حتى يصبح عجين، ثم يوضع العجين بالصينية بعد ان يتم فرد ورق زبدة حتى لا يلتصق بالأرضية، ثم يوضع الخليط بالفرن مُدة لا تزيد عن عشرين دقيقة، ونُخرج الصينية ونتركها لتبرد ثم يوضع عليها القشطة ويتم تزيينها باللوز بالإضافة إلى كوب الفستق الحلبي، ولكن قبل هذه الخطوة لابد من وضع الشربات عليها، ثم تقطع إلى مربعات وتُقدم بالهناء والشفاء.