طريقة عمل شوكولاتة فيريرو روشيه بالمنزل للاحتفال بأعياد رأس السنة

طريقة عمل شوكولاتة فيريرو روشيه بالمنزل، لأطعم تحلية تزين مائدتك، لاستقبال العام الجديد، خاصة لعشاق الشيكولاتة، فمن منا لا يحب الشيكولاتة ومشتقاتها، وكل ربة منزل تحرص على تقديم التحلية المفضلة، لأفراد أسرتها وأحبائها، بأطعم وأرقى مذاق، وبأقل تكلفة وبطريقة سهلة.

شيكولاتة فيريرو روشيه من أبرز أنواع الشيكولاتة، التي ابتكرتها مصانع الشيكولاتة الإيطالية، وانتقلت بسبب سهولة تصنيعها وتوفر مكوناتها، وطعمها المميز لجميع بلدان العالم، حيث أصبحت من الرموز الأساسية على موائد عشاء أعياد الميلاد، بجوار الديك الرومي المميز على المائدة، حتى أن طريقة عملها في المنزل سهلة، مثل طريقة عمل الديك الرومي الروستو أيضًا، الذي تحرص كل ربة منزل على صنعه بأشهى مذاق، لذا ففي التالي طريقة عمل شيكولاتة فيريرو روشيه في المنزل، بنفس جودة الجاهزة وبطعم أشهى.

200 جرام من بسكويت الويفر.

150 جرام شيكولاتة نوتيلا.

150 جرام شيكولاتة خام مذابة.

200 جرام بندق.

عدد 2 كيس ثلاجة.

150 جرام شيكولاتة حليب.

أحضري وعاء عميق، وقومي بتفتيت البسكويت الويفر يدويًا، لقطع صغيرة جدًا، أو افرميها يدويًا، حتى تحصلي على حبيبات ويفر مفرومة صغيرة الحجم. قومي بصب مقدار 3 ملاعق كبيرة من شيكولاتة النوتيلا، على حبيبات الويفر المفرومة، وصبي فوقها مقدار 3 ملاعق كبيرة من الشيكولاتة الخام السائلة ثقيلة القوام، حتى تساعد على تماسك الخليط، وقومي بتقليب وعجن المزيج جيدًا. أحضري كيس الثلاجة، وقومي بفتحه بالمقص، وافرديه على صينية، وافردي عجين شيكولاتة فيريرو روشيه الممزوج فوقه، واملئي بها الكيس فوق الصينية. قومي بوضع الصينية في الفريزر لمدة خمس دقائق، أو نصف ساعة في الثلاجة العادية، حتى تساعد عجين الشيكولاتة في التماسك جيدًا، لكي تكون سهلة التشكيل والتقطيع معك. أخرجي الصينية من الفريزر، وباستخدام القطاعة الدائرية، قطعي العجين إلى دوائر متساوية، وأحضري القمع أو ملعقة صغيرة، وضعي في وسط كل دائرة مقدار ملعقة صغيرة من شيكولاتة نوتيلا، ثم قومي بوضع حبة بندق محمص في وسط شيكولاتة النوتيلا، التي وضعتيها في الدائرة. ارفعي كل دائرة من دوائر شيكولاتة النوتيلا من الصينية، وقومي بضم وإغلاق كل دائرة على حشوها، على شكل كرة دائرية برفق. بعد أن قمتي بصنع كرات شيكولاتة فيريرو روشيه، احضري بوله الشيكولاتة بالحليب، وضيفي إليها مقدار 2 ملعقة كبيرة من البندق المفروم وبالتقليب، ثم قومي بغمر وحدات الشيكولاتة فيريرو روشيه، قطعه بقطعة داخل البوله، ثم قومي بإخراجها على مصفاة ألومنيوم، حتى تقوم بتصفية الشيكولاتة الزائدة عنها، أو أخرجيها باستخدام شوكة، وضعيها قليلًا على ورق زبدة، لتصفي الشيكولاتة الزائدة عنها. أحضري ورق الشيكولاتة المخصص وهو علي شكل بولات دائرية صغيرة، وضعي به وحدات شيكولاتة فيريرو روشيه اللذيذة، وضعيها في الثلاجة مدة نصف ساعة، ثم أخرجيها وقدميها لأفراد أسرتك.