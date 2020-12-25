كيكة جوز الهند اللذيذة طعم ورائحة جذابة بطريقة سهلة وبسيطة جدا

كيكة جوز الهند تعتبر من ألذ أنواع الحلويات المفيدة للجسم وهي كيكة خفيفة وتحضر بسرعة، لان من مكوناتها جوز الهند الذي له فوائد عديدة لأنه يحتوي على فيتامين ب6 والمعادن وأيضاً يحتوي على حمض اللاريك الذي يعمل على تعزيز مستويات الكوليسترول، ويتم تقديمها مع الشاي أو القهوة، ويتم تحضيرها بعدة طرق مختلفة وطعم مختلف منها كيكة الشيكولاتة أو كيكة البرتقال أو الفراولة، ويطلق عليها البعض كيكة الرواني، ويستمتع بطعمها اللذيذ كثير من الاطفال الصغار والكبار أيضاً ويلحون على أمهاتهم للقيام بعملها، حيث يبحث الكثير من الأمهات على طريقة تحضير هذه الكيكة الجذابة وسوف نعرض لكم مكونات وطريقة تحضير الكيكة المتميزة الهشة.

مكونات كيكة جوز الهند

تحتوي كيكة جوز الهند على بعض المكونات المتوفرة لديكي وهي كالتالي:-

2 كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من الحليب.

2 بيضة كبيرة.

كوب من السكر الناعم الابيض.

كوب من جوز الهند المجفف.

نصف كوب من الزبدة أو السمن.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

ابسط طريقة تحضير للقيام بإعداد هذه الكيكة الجميلة التي لا تستغرق من وقتك الكثير والطريقة هي:

نحضر وعاء متوسط الحجم، نضع به البيض والفانيليا ونضربهم جيداً بالمضرب الكهربائي لمدة خمس دقائق. ثم نضيف السكر والزبدة مع الاستمرار في الضرب حتي الذوبان. بعد ذلك نضيف الحليب وجوز الهند المجفف ويقلب جيداً. ننخل الدقيق ونضيف إليه البيكنج بودر ورشة الملح ونقلبهم جيداً. ثم نقوم بإضافة هذه المكونات كلها تدريجياً إلي الخليط السابق ونقوم بالخفق الجيد بالمضرب اليدوي حتى تنتهي كمية الدقيق والوصول الي خليط متجانس. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. تحضير قالب الكيك المناسب ودهنه بالسمن ثم نسكب اليه الخليط وندخله الفرن لمدة نصف ساعة أو أكثر. نخرج القالب من الفرن بعد أن يتم اختبار الكيكة بسكينة تخرج نظيفة ليس بها عجين وتركها حتى تبرد وتقدم بالهنا والشفا.