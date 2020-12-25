مشروبات تخسيس دهون البطن والأرداف وحرق دهون الجسم في وقت قصير

الدهون في الجسم هي أحد المشاكل الجسمانية التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، حيث تعد نسبة الدهون هي مقسمة على إجمالي الوزن، والدهون مهمة في جسم الإنسان ولكن إذا زادت نسبة الدهون قد تعرضك للسمنة، وبعد الدراسات أوضحت أن نسبة الدهون عند الرجال تقل عن نسبة الدهون عند السيدات، حيث تتعرض السيدات إلى ظروف الحمل والولادة وتغير الهرمونات بالجسم، وتعاني بعض النساء من مشكلة الدهون بالبطن بعد الولادة، ويوجد بعض المشروبات التي تعمل علي رفع معدل حرق الدهون بالجسم ويعطي الجسم الرشاقة المطلوبة، وسنوضح في السطور التالية مشروبات حرق الدهون بالبطن والجسم.

مشروبات حرق الدهون بالبطن والجسم مشروب الليمون مع الزنجبيل

يعتبر هذا المشروب حارق لدهون الجسم بأكمله، ويتم إعداده كالتالي:

كوب من الماء- عدد 2 ليمون- عدد 2 عود قرفة خشب أو نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ملعقة صغيرة من بشر الزنجبيل، أو نصف ملعقة من الزنجبيل المطحون.

ملعقة من الكمون الصحيح، أو نصف ملعقة من الكمون المطحون.

طريقة التحضير

تختلف طريقة التحضير من حيث المكونات سواء كانت مطحونة أم لا، والاختلاف في مدة بقاء المشروب على النار سواء اكثر أو اقل، حيث نضع في وعاء خاص بالغلي الماء والكمون والزنجبيل والقرفة، ثم نرفع الوعاء على نار هادئة.

ثم نترك الخليط حتى الغليان، بحيث لو كانت المكونات مطحونة سنترك الخليط حتى يغلي الماء، أما إذا كانت المكونات صحيحة كحبوب الكمون، وأعواد القرفة نترك لمدة دقيقتين على النار، وبعد غليان الخليط نضعه في كوب ثم نضع عليه عصير الليمون، ويتم شربه مرتان باليوم ويتم الانتظام في المشروب لمدة شهر علي الأقل حتي يشعر الشخص بالفرق في تقليل الدهون بالجسم.

مشروب البقدونس والزنجبيل

يعتبر هذا المشروب مفيد لحرق دهون منطقة الكرش والبطن، حيث أن الزنجبيل يساعد في حرق دهون الكرش ويحسن عملية الهضم وتخسيس الدهون المتراكمة، كما يعطي الشعور بالشبع حتي فترة طويلة، ويقلل الرغبة في تناول الطعام.

المكونات

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور- حبة خيار- ملعقة كبيرة من عصير الصبار- بقدونس أو كزبرة- عصير ليمون- نصف كوب من الماء.

طريقة التحضير

يتم وضع الخيار والبقدونس والزنجبيل المبشور والماء وعصير الليمون وعصير الصبار في الخلاط الكهربائي.

ثم يضع في كوب ويفضل شربه قبل النوم، ويتم شربه مرتان باليوم ويتم الانتظام في المشروب لمدة شهر علي الأقل حتي يشعر الشخص بالفرق في تقليل الدهون بالجسم.

مشروب أوراق الغار

يتم إحضار أعشاب أوراق الغار ويتم غليه في الماء وشربه مرتان باليوم لمدة شرب علي الأقل، حيث يعد مشروب أوراق الغار من أهم المشروبات التي تمتلك العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم، والتي بدورها تعمل علي التخلص من الوزن الزائد وحرق الدهون بجميع مناطق الجسم المختلفة خلال فترة بسيطة من تناول مشروب أوراق الغار.

مشروب بذور الشمر

يعد مشروب بذور الشمر من المشروبات التي التي لها دور فعال في التخلص من الوزن الزائد والدهون المتراكمة بمنطقة البطن وبجميع أجزاء الجسم، حيث يتم غلي بذور الشمر ويتم شربه مرتان باليوم لمدة شهر، حتي يظهر تأثير تأثيره سريعاً، ويعد من أفضل المشروبات التي تخص التخسيس ويعتمد عليه الكثير من الأشخاص.

مشروب إكليل الجبل

يعتبر نبات إكليل الجبل من النباتات الهامة التي يتم استخدامها أحياناً كتوابل للطعام، بالإضافة إلى أنه يمكن غليها وتناوله مرتان باليوم يكفي بأن يكون له تأثير كبير علي حرق دهون البطن وتقليل الوزن الزائد بالجسم، ومنح الجسم شعور بالامتلاء وعدم القدرة علي تناول الكثير من الأطعمة خلال اليوم.

مشروب البابونج

يعد مشروب البانونج من المشروبات التي لا تحتوي علي نسبة كافيين، مما يساعد علي تنظيم السكر في الدم وخسارة الكثير من الوزن وحرق الكثير من الدهون المتراكمة بالجسم خلال وقت قياسي من الانتظام في تناول هذا المشروب، ويتم تناول مشروب البابونج مرتان باليوم لمدة شهر بانتظام قبل تناول الوجبات الرئيسية.