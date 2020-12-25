الكريم الفعال في تفتيح الجسم كله ومنطقة الإبط من أول استخدام

تفتيح الجسم كله ومنطقة الإبط والعانة ، قد تعانى الكثير من السيدات من سواد الجسم وخاصة في منطقة الإبط وقد يرجع سبب هذا الاسمرار إلى التعرض لأشعة الشمس وارتداء ملابس غير قطنية ولحل هذه المشكلة يجب استخدام كريمات ووصفات طبيعية للقضاء على مشكلة اسمرار الجسم .

تفتيح الجسم كله ومنطقة الإبط والعانة

الكريمات لها تأثير فعال في تبيض الجسم كله والآن سوف نقم لكم كريم اللوز مع العسل لتفتيح وبيض الجسم

كريم اللوز والعسل لتبيض الجسم

الكريمات الطبيعية لها تأثير فعال في التخلص من اسمرار الجسم وتبيضه .

مكونات كريم الموز والعسل

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون .

4 ملاعق كبيرة من العسل الأبيض .

3 ملاعق كبيرة من الكركم .

6 ملاعق كبيرة من اللبن السائل اى حوالى ربع كوب .

4 ملاعق كبيرة من اللوز المطحون الناعم .

طريقة تحضير واستخدام كريم اللوز وعصير الليمون

نحضر إناء ونخلط به عصير الليمون مع العسل ونقلبهم جيداً ثم نضيف اليهم الكركم المطحون مع اللبن واللوز المطحون ونقلبهم جيداً حتى يصبح خليط كريمي متجانس .

ثم نضعهم في برطمان محكم الغلق ومعمق ونتركه في الثلاجة لمدة يوم كامل .

وفي اليوم التالي نقوم بتوزيع الكريم على جميع الأماكن الغامقة في الجسم ونتركه لمدة ليلة كاملة وسوف تلاحظين الفرق في تفتيح المناطق الداكنة .

ولكن يجب بعد وضع الكريم نقوم بعمل حركات دائرية في مناطق توزيع الكريم لمدة 10 دقائق .

للحصول على النتيجة الفعالة من هذا الكريم يجب التكرار 3 مرات في الأسبوع .

أهم النصائح للعناية بالبشرة ونضارتها

الحفاظ على ترطيب الجسم ولذلك يجب الإكثار من تناول المياه يومياً وتناول المشروبات الطبيعية خلال اليوم .

إذا كنتي تتعرض لأشعة الشمس دائماً يجب استخدام واقي الشمس قبل التعرض للشمس .

استخدام مرطبات البشرة يجب الاستمرار على استخدام مرطبات البشرة لحمايته من التشقق والجفاف .

يجب الاهتمام بتنظيف البشرة دائماً بواسطة المنظفات الطبيعية .