الكريم الطبيعي لتبيض الركب والإبط والجسم كله والنتيجة مبهرة من أول استخدام

تبيض الركب والإبط والجسم كله ،قد تحلم الكثير من الفتيات بجسم ابيض موحد اللون خالي من اللون الداكن والذي قد يعود إلى أشعة الشمس أو نقص بعض الفيتامينات في الجسم أو الاجتهاد أوجفاف الجلد وعادة ما قد تستخدم كريمات تجميل لحل مشكلة الأماكن الداكنة ولكن بدون فائدة والآن سوف نقدم لكم الكريم السحري لحل مشكلة المناطق الداكنة في الجسم .

تبيض الركب والإبط والجسم كله

من المؤكد أن الوصفات الطبيعة والكريمات الطبيعية هي من أكثر الطرق الفعالة في تبيض الجسم ولقضاء على الأماكن الداكنة .

وصفة كريم اللوز مع الزبادي وخشب الصندل

يعتبر خشب الصندل مفيد جداً للبشرة كما إنه يدخل في صناعة منتجات العناية بالبشرة

مكونات كريم اللوز مع الزبادي

زبادي بلدي بمقدار ½ كوب .

ملعقة واحدة كبيرة من الكركم .

2 ملعقة كبيرة اللوز المنقوع في الماء .

ملعقة واحدة كبيرة من خشب الصندل مطحون ناعم جداً .

عصير الليمون بمقدار ½ ملعقة صغيرة .

أعواد زعفران .

طريقة تحضير واستخدام كريم خشب الصندل وأعواد الزعفران

أولاً ننقع اللوز في الماء لمدة ليلة كاملة ، ثم نقوم بطحنه ناعماً جداً حتى يصبح كريمي .

نحضر إناء آخر ونضع به اللوز المطحون ونضيف إليه المكونات الأخرى بالتدريج حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية .

بعد ذلك نوزع الكريم على جميع الأماكن الداكنة في الجسم ونقوم بعمل حركات دائرية بعد وضع الكريم ونتركه لمدة يوم كامل على الجسم .

وفي اليوم التالي نغسل الجسم بالماء الفاتر وسوف تلاحظ الفرق في تبيض الجسم ولمعانه نتيجة هذه الوصفة .

نتيجة هذه الوصفة . وللحصول على أكثر نتيجة لهذا الكريم يجب الاستمرار عليه 3 مرات في الأسبوع حتى تصل إلى أفضل نتيجة .

كريم الشوفان لتفتيح الجسم

قد تبحث السيدات عن وصفات وكريمات طبيعة لتفتيح البشرة وتفتيح المناطق الداكنة في الجسم .

أولاً نحضر 4 ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان ونضيف إليه 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون ونقلبهم جيداً ثم نضيف اليهم الماء المغلي بالتدريج حتى نحصل خليط كريمي .

ثم نضيف الكريم على المناطق الغامقة في الجسم ونقوم بعمل حركات دائرية في الجسم .

نترك الكريم على البشرة لمدة ساعتين أو أكثر ، ثم نغسله بالماء الفاتر وسوف تلاحظين الفرق في تفتيح الجسم والأماكن الداكنة في الجسم .

يجب تكرار هذه الوصفة 4 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة لتفتيح الأماكن الداكنة .